Бывший баскетболист Деннис Родман, известный дружбой с лидером КНДР Ким Чен Ыном, сопровождал президента США Дональда Трампа в поездке по Техасу и Оклахоме 1 октября. Это произошло на фоне попыток Трампа организовать новую встречу с северокорейским руководителем, сообщает Reuters.

Выступая перед работниками завода грузовиков Peterbilt в Дентоне, Трамп напомнил о связи спортсмена с Кимом.

«Лучше всех его знал Деннис Родман», — заявил президент.

Сам Родман расположился неподалеку на грузовике — в кепке Chicago Bulls и футболке с собственным изображением. Позднее он присоединился к президентскому кортежу, направлявшемуся в Оклахому.

Родман рассказал Reuters, что рассчитывает поговорить с Трампом «о жизни». На вопрос, собирается ли он в ближайшее время посетить Северную Корею, баскетболист ответил: «Если купите билет».

Причину его участия в поездке официально не объяснили. О поручении выступить посредником в переговорах с Пхеньяном не сообщается.

По данным агентства, попытки Трампа договориться о новой встрече с Кимом пока остаются без ответа. Во время первого президентского срока они встречались трижды, включая встречу в демилитаризованной зоне между двумя Кореями. После возвращения Трампа в Белый дом подобных переговоров не было.