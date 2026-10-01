Участники приема в Белом доме по случаю Месяца латиноамериканского наследия публично помолились за президента США Дональда Трампа, попросив Бога даровать ему «дух мудрости и откровения». Молитва прозвучала 30 сентября в Восточном зале во время мероприятия с участием президента, следует из официальной трансляции Белого дома.

Молитву произнесли пасторы Норма и Паскуаль Уррабазо, представляющие христианскую организацию Beautiful Life Global. Во время обращения Трамп стоял рядом с ними, закрыв глаза и склонив голову. После завершения молитвы президент обнял Норму Уррабазо. Этот момент также запечатлел фотограф Reuters.

Выступавшие поблагодарили Бога за американского президента и заявили, что Он «вел президента Трампа к победе, чтобы вернуть Америку». Затем они попросили даровать главе государства больше мудрости и духовного наставления.

В молитве прозвучали отсылки ко Второму посланию апостола Павла к Коринфянам. Слова о Боге, который «всегда ведет нас в торжестве во Христе», относятся к 2 Кор. 2:14, а формула «где Дух Господень, там свобода» — к 2 Кор. 3:17.

Празднование Месяца латиноамериканского наследия собрало в Белом доме представителей бизнеса, общественных организаций и религиозных общин. В своей речи Трамп говорил об экономике, иммиграции и предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, призвав латиноамериканских избирателей поддержать республиканцев.

Норма Уррабазо в своем выступлении также говорила о роли веры, семьи и религиозных общин в жизни американцев латиноамериканского происхождения. Beautiful Life Global описывает себя как христианскую организацию, работающую с религиозными и общественными сообществами.