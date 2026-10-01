Российские силы ПВО за ночь уничтожили 330 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны. В Белгородской области, по данным властей, за сутки ранены четыре человека.

По информации военного ведомства, дроны самолетного типа были перехвачены и сбиты над Брянской, Белгородской, Смоленской, Калужской, Тульской, Курской, Тверской, Липецкой, Орловской, Тамбовской и Астраханской областями, Московским регионом, Крымом и Черным морем.

Глава Белгородской области Александр Шуваев рассказал, что за минувшие сутки ВСУ атаковали регион 104 раза. Под удар, по его словам, попали 11 округов.

Он уточнил, что украинские военные трижды обстреляли область из артиллерии и семь раз сбросили взрывные устройства с дронов, а расчеты ПВО и другие подразделения сбили и подавили 94 беспилотника.

«Получили ранения четыре человека в Валуйском и Шебекинском округах. Двое пострадавших госпитализированы», — добавил Шуваев.

В Смоленской области ночью сбили два украинских беспилотника, сообщил губернатор Василий Анохин. По его словам, пострадавших нет, инфраструктура не повреждена, на местах падения обломков работают оперативные службы.