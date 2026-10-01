Вес северокорейского лидера Ким Чен Ына превышает 140 кг, а риск сердечно-сосудистых заболеваний остается высоким, заявила Национальная разведывательная служба Южной Кореи. При этом заметных признаков ухудшения его здоровья ведомство не обнаружило, сообщает AFP.

Оценку представили 30 сентября на закрытом заседании парламентского комитета по разведке. После него содержание доклада журналистам пересказали депутаты от правящей партии и оппозиции. Таким образом, речь идет об оценке южнокорейской спецслужбы, переданной через парламентариев.

По словам депутата Юн Гон Ёна, разведка характеризует состояние Ким Чен Ына как «крайнее ожирение». Однако северокорейский руководитель, как утверждается, не испытывает заметных затруднений при физической активности. За его состоянием пристально наблюдает отдельная медицинская команда.

В качестве примера ведомство привело осмотр эсминца, во время которого Ким Чен Ын бегом поднимался по лестнице. Именно такие наблюдения позволили разведке говорить об отсутствии явных признаков проблем со здоровьем при сохраняющихся рисках, передает южнокорейский телеканал KBS.

Одновременно спецслужба сообщила об укреплении положения дочери северокорейского лидера Ким Чжу Э, которую в Сеуле рассматривают как вероятную преемницу. По оценке ведомства, растет как ее протокольный статус, так и круг мероприятий с ее участием.

Раньше публичная активность Ким Чжу Э была сосредоточена преимущественно на военной сфере. Теперь она чаще сопровождает отца на мероприятиях, связанных с политикой, дипломатией и жизнью населения. С начала года разведка насчитала 30 ее публичных появлений — больше, чем в предыдущие годы. Среди отмеченных эпизодов — центральное место во время посещения Кымсусанского дворца Солнца 1 января.

Здоровье Ким Чен Ына и раньше становилось предметом международных спекуляций. В 2020 году он примерно на 20 дней исчез из публичного пространства и пропустил памятные мероприятия ко дню рождения своего деда Ким Ир Сена. Тогда распространялись предположения о тяжелой болезни после операции.