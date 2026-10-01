Президент США Дональд Трамп повторно опубликовал в Truth Social видео с призывом вооружать противников иранских властей при содействии американских и израильских спецслужб. В ролике также предлагается не исключать удары по острову Харк и другим инфраструктурным объектам.

В распространенном видео выступающий призывает помогать иранцам оружием при участии Израиля, «Моссада» и ЦРУ. Он утверждает, что такая поддержка способна существенно повлиять на исход противостояния, и выступает против исключения Харка из числа возможных целей.

Одновременно продолжается дипломатический обмен. Иранская сторона сообщила о получении американского ответа на свое последнее предложение. Представитель правительства Фатеме Мохаджерани рассказала, что глава МИД Аббас Арагчи представил его президенту Масуду Пезешкиану на заседании кабинета. Содержание ответа публично не раскрыли.

Сам Трамп 30 сентября заявил журналистам, что война закончится «очень скоро, так или иначе», сообщает Associated Press.

По информации Reuters, Арагчи получил американские замечания через катарских посредников в Дохе 29 сентября, возвращаясь из Нью-Йорка. Собеседник агентства, знакомый с переговорами, сообщил, что главным разногласием остается последовательность взаимных шагов.

Обсуждаемый документ предусматривает семидневный период укрепления доверия. Его задача — вернуть стороны к расширенной версии июньского меморандума, который ранее позволил добиться кратковременного прекращения огня. В плане также предусмотрены шаги по иранской ядерной программе, однако источник Reuters не раскрыл их содержание.

Предложение Тегерана, представленное на прошлой неделе, связывало восстановление судоходства через Ормузский пролив и возобновление ядерных переговоров со снятием американской морской блокады иранских портов, послаблениями для продажи иранской нефти и соблюдением прекращения огня, распространяющегося на Ливан. Семидневный срок должен был отсчитываться после согласия Вашингтона.

Трамп первоначально отверг иранскую инициативу. Несмотря на это, Катар продолжил передавать сообщения между сторонами. В контактах на полях Генассамблеи ООН участвовали также пакистанские посредники. Получение американского ответа пока не означает согласования сделки: публичного объявления о достигнутой договоренности нет.