Ассортимент европейского пива в российских магазинах заметно сократится из-за роста ввозных пошлин, а цены на массовый импорт вырастут в среднем на 10—20%. Такой прогноз экономист Денис Миролюбов дал изданию «Абзац».

По словам Миролюбова, первыми рынок покинут небольшие нишевые марки: работать в России им станет невыгодно. Оценку в 10—20% экономист дал с оговоркой, что логистические условия останутся прежними.

Полностью европейское пиво с полок не исчезнет, считает Миролюбов: у импортеров останутся альтернативные каналы ввоза. Однако эксклюзивные сорта, по его оценке, превратятся в коллекционный товар, недоступный массовому покупателю.

«Редкое импортное и крафтовое пиво уже может стоить несколько тысяч рублей за бутылку. При дальнейшем удорожании логистики отдельные позиции вполне способны доходить до 3—5 тысяч рублей и выше. Но это будет скорее коллекционный товар, а не показатель стоимости европейского пива в целом», — сказал экономист.

С 1 января пошлину на пиво из недружественных стран планируют поднять более чем втрое — с €1,5 до €5 за литр.

Правительство повышает эту пошлину не в первый раз. В апреле 2024 года ставка выросла с €0,04 до €0,1 за литр, в январе 2025-го — до €1, в сентябре 2025-го — до €1,5. После последнего повышения часть импортеров начала ввозить пиво через Белоруссию и Казахстан, где ставка значительно ниже, писал «Коммерсантъ».

С 1 января 2027 года в России также начнет действовать новый ГОСТ на пиво. Доля солода в напитке должна составить не менее 80%, сахаросодержащих компонентов — не более 2%. Добавлять спирт производителям запретят, допустимым останется только спирт естественного брожения.