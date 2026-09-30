«Расследование продолжается» — так в посольстве Израиля в России ответили на вопрос RTVI о происхождении пилотов, благополучно посадивших самолет авиакомпании flydubai при попытке его захвата одним из членов экипажа 30 сентября. Также в отдельном заявлении дипмиссии говорится, что террористическое нападение на борту было «направлено против Израиля, ОАЭ и идеи, воплощенной в соглашениях Авраама».

«Сейчас расследование все еще продолжается», — заявили в посольстве Израиля в Москве в ответ на вопрос RTVI о том, действительно ли нештатную посадку самолета Boeing 737 MAX в саудовском Табуке в экстренных условиях совершили пилоты российского и украинского происхождения, как утверждали некоторые израильские СМИ.

По другой версии, они были из ЮАР и Новой Зеландии.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс по маршруту Дубай — Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета. На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей. Более ста человек — граждане Израиля. Как позже выяснилось, второй пилот — предположительно, гражданин Омана — набросился с ножом на командира воздушного судна (из ОАЭ). Нападавшего обезвредили пассажиры, а управление самолетом взял на себя дополнительный экипаж, летевший этим же рейсом.

В заявлении посольства Израиля в Москве для СМИ говорится, что «инцидент на борту рейса flydubai, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, по всей видимости, был попыткой джихадистского террористического нападения, направленного против Израиля, ОАЭ и идеи, воплощённой в соглашениях Авраама (серия договоров о нормализации отношений между Израилем и некоторыми странами, прежде всего — арабскими, в том числе Объединенными Арабскими Эмиратами. — Прим. RTVI)«.

«Согласно предварительной информации, пилот намеревался разбить воздушное судно с пассажирами на борту, поставив под угрозу жизни всех находившихся на борту гражданских лиц и создав серьёзную угрозу безопасности гражданской авиации. Именно исключительное мужество экипажа из ОАЭ и израильских пассажиров позволило предотвратить возможную катастрофу и спасти жизни всех находившихся на борту», — признают в израильской дипмиссии.

Как настаивают израильские дипломаты, «этот террористический акт должны осудить все, кто стремится к миру и стабильности в Персидском заливе и на Ближнем Востоке в целом».

«Инцидент демонстрирует, что израильтяне и граждане ОАЭ вместе противостоят терроризму, и что те, кто стремится подорвать мир и нормализацию, не будут определять будущее региона или крепкие и прочные связи между Израилем и ОАЭ», — заключили в посольстве Израиля.