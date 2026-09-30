Второй пилот, напавший на капитана самолета, следовавшего из Дубая в Тель-Авив, кричал «Аллах акбар». Об этом сообщает израильский 9 канал.

«Совершивший нападение второй пилот устроился на работу в flydubai меньше года назад», — также отмечает СМИ в своем телегам-канале.

Как пишет телеканал N12, есть вероятность, что у оманского пилота могло быть двойное гражданство. В Саудовской Аравии заявили, что оба пилота госпитализированы.

«Один пилот ударил ножом другого и попытался повторить теракт 11 сентября — либо угнать самолет и посадить его на землю, либо разбить», — рассказал N12 израильский чиновник.

По информации телеканала, капитан воздушного судна — индийского происхождения, а второй пилот, попытавшийся разбить самолет, — выходец из Омана. Сейчас власти выясняют, как он получил разрешение на полет в Израиль.

«Учитывая геополитические особенности отношений со странами Ближнего Востока, каждый иностранный член экипажа — особенно из арабских государств или стран Персидского залива — проходит тщательную индивидуальную проверку и оценку безопасности, прежде чем получить допуск к полетам в воздушном пространстве Израиля или посадке в стране», — объясняет N12.

Утром 30 сентября самолет авиакомпании flydubai, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, подал сигнал бедствия. Сначала рейс FZ1073 отправил диспетчерам код 7700, означающий общую аварийную ситуацию или чрезвычайное происшествие на борту, а позже — 7500, подразумевающий захват или угон самолета.