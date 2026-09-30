В Минске 30 сентября открылась вторая Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ. Беларусь». Она продлится до 2 октября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO. Первая выставка прошла в белорусской столице осенью 2025 года.

По данным организаторов, в экспозиции участвуют 447 компаний и организаций. Беларусь представляет более 160 участников, среди них БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Интеграл», «Горизонт», «Энергокомплект», «Могилевлифтмаш», «Белкоммунмаш», «КФ-Авто» и ТИССА. Белорусская экспозиция занимает около 6 тыс. кв. м в павильоне и еще около 3 тыс. кв. м на открытой площадке, где стоит крупногабаритная техника.

Российские компании разместились в павильоне площадью 9 тыс. кв. м. Россия привезла на выставку более 200 участников, в том числе «Ростех», «Росатом», ТМХ, КАМАЗ, «Аскон», ММК и Callisto Vision. Коллективные стенды представили Минпромторг России, Российский экспортный центр и 17 регионов, среди них Краснодарский и Красноярский края, Татарстан, Мордовия, ХМАО-Югра, Ленинградская, Челябинская, Самарская, Нижегородская, Владимирская, Архангельская и Брянская области.

Еще более 60 участников приехали из других стран. Национальные экспозиции подготовили Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Иран, Камбоджа и Азербайджан.

На выставке показали и совместные российско-белорусские разработки. Среди них — макет Белорусской АЭС с российскими реакторами ВВЭР-1200 поколения «3+», первый российско-белорусский 3D-принтер и опорный модуль для протезов ног. Модуль разрабатывают в минском инжиниринговом центре АО «ПО «УОМЗ», которое входит в холдинг «Швабе». Также в экспозиции есть гусеничный мини-погрузчик «Ковровского электромеханического завода» с двигателями «Минского моторного завода».

Главным событием выставки организаторы называют пленарную сессию «Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство». Она пройдет 1 октября, в ней примут участие главы правительств России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Узбекистана.