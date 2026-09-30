Верховный суд США может рассмотреть жалобу на техасский закон, обязывающий государственные школы размещать Десять заповедей в каждом классе. Власти штата защищают его как способ укрепления нравственных ценностей, а семьи школьников считают вмешательством в религиозное воспитание детей. Как пишет Reuters, судьи пока решают, принимать ли дело к рассмотрению.

Закон SB 10 распространяется на государственные начальные и средние школы Техаса. Он предписывает вывешивать заповеди на заметном месте в каждом учебном кабинете. Минимальный размер плаката — 16 на 20 дюймов, или примерно 41 на 51 сантиметр. Шрифт должен позволять человеку с обычным зрением прочитать текст из любой точки класса.

Формулировки закреплены непосредственно в законе: школы не могут самостоятельно выбирать редакцию текста. Наряду с запретами убийства, воровства и лжесвидетельства он содержит религиозные предписания — не почитать других богов и соблюдать святость субботнего дня.

Покупать плакаты на средства школьного округа разрешено, но не обязательно. При этом школы, где их не хватает, должны принимать и размещать соответствующие требованиям экземпляры, переданные частными жертвователями.

В апреле 2026 года Апелляционный суд пятого округа США поддержал закон, отменив решения нижестоящих судов, вынесенные в пользу семей. Генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон назвал этот результат «крупной победой Техаса и наших нравственных ценностей». Он заявил, что Десять заповедей существенно повлияли на страну и школьникам важно ежедневно знакомиться с ними.

Против обязательных плакатов выступили более двух десятков семей, чьи дети учатся в 22 школьных округах. Среди истцов — христиане, иудеи, индуисты, последователи веры бахаи и нерелигиозные родители. Их представляют Американский союз защиты гражданских свобод — ACLU — и другие организации.

Родители утверждают, что выбранная властями версия заповедей, основанная на протестантской Библии короля Якова, ставит одну религиозную традицию выше остальных. По их мнению, постоянное присутствие такого текста в классе оказывает давление на детей и ограничивает право семьи самостоятельно определять их религиозное воспитание.

Юридический спор касается Первой поправки к Конституции США, которая запрещает государственное установление религии и защищает свободу вероисповедания. В 1980 году Верховный суд уже признал неконституционным аналогичное требование штата Кентукки в деле Stone v. Graham. На этот прецедент ссылаются противники техасского закона.

Однако с тех пор подход суда изменился. В 2022 году он отказался от правового теста, использованного в решении 1980 года, когда рассматривал дело школьного футбольного тренера, молившегося на поле после матчей.