Второй пилот рейса Flydubai, направлявшегося в Тель-Авив с 174 пассажирами на борту, подозревается в попытке захвата самолета с целью разбить его. Об этом пишет Channel 12 со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

По его словам, в настоящий момент мужчина находится под следствием.

«Все больше признаков указывают на то, что он хотел захватить самолет», — сказал собеседник издания.

По его словам, после захвата авиасудна, второй пилот хотел направить самолет на столкновение с землей. Благодаря нейтрализации мужчины удалось предотвратить «катастрофу огромных масштабов», заключил источник.

Ранее Channel 12 сообщил, что якобы командиром борта был гражданин России, а у второго пилота было украинское гражданство.

Рейс FZ1073 подал сигнал тревоги утром 30 сентября. Через 90 минут после вылета, когда борт находился в небе над Иорданией. После сигнала 7700, кодифицирующего аварийную ситуацию, экипаж передал сигнал 7500, обозначающий незаконное вмешательство в ход полета, в том числе — возможный захват самолета.

Лайнер развернулся в сторону Саудовской Аравии и успешно совершил посадку в Табуке.

«Все пассажиры находятся в безопасности, их жизни и здоровью ничто не угрожает. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа остаются нашим главным приоритетом», — приводит слова представителя авиакомпании РИА Новости.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и министр обороны страны Исраэль Кац объявили срочное совещание по безопасности. Полиция Израиля организовала работу совместного штаба с другими силовыми ведомствами.