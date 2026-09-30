Самолет Flydubai, выполнявший рейс FZ1073 из Дубая в Тель-Авив и передавший сигнал о возможном захвате, приземлился в Саудовской Аравии. Об этом сообщает Ynet. По предварительным данным издания, причиной тревоги могла стать драка между пилотами в кабине.

На борту находились 174 пассажира, включая 27 детей. Обстоятельства предполагаемого конфликта между пилотами пока не раскрываются.

Тревога возникла утром 30 сентября. Примерно через полтора часа после вылета, над Иорданией, экипаж передал код 7700 — общий сигнал аварийной ситуации. Затем появился код 7500, означающий незаконное вмешательство в полет, в том числе возможный захват. Лайнер развернулся в сторону Саудовской Аравии и начал снижаться.

Первоначально израильские службы рассматривали ситуацию как возможный захват самолета. В воздух подняли истребители. По сообщениям израильских СМИ, установить связь с пилотом некоторое время не удавалось.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Исраэль Кац созвали срочное совещание по безопасности. Израильская полиция организовала совместный штаб с другими силовыми ведомствами, а генеральный инспектор полиции Дани Леви провел оперативное совещание.

«Мы готовимся к любому сценарию», — заявил Леви на этапе, когда обстоятельства происшествия оставались неизвестными.

По информации The Jerusalem Post, которую приводит The Australian, после посадки планировалось обследовать грузовой отсек и опросить экипаж, чтобы установить, что произошло в воздухе.