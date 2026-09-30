Депутат Николай Бурляев внес в Госдуму законопроект о расширении понятия экстремистской деятельности. Он предлагает отнести к ней публичное оправдание, пропаганду и распространение идеологий, учений, культов и движений, направленных против традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Об этом сообщает «Москва 24».

Законопроект № 1349961-8 зарегистрирован 29 сентября 2026 года. Поправки предлагается внести в статью 1 федерального закона «О противодействии экстремистской деятельности», которая устанавливает основные понятия, используемые в документе.

Инициатива затрагивает не только распространение соответствующих учений, но и публичную демонстрацию их атрибутики и символики. В пояснительной записке Бурляев утверждает, что действующее законодательство не содержит ясного запрета на любые «деструктивные» идеологии, направленные против традиционных ценностей и религий России. По мнению автора, их дальнейшее распространение несет серьезную опасность для страны, «вплоть до экзистенциального характера».

«Поэтому необходим запрет на любые деструктивные идеологии, учения, культы и движения, направленные против традиционных российских духовно-нравственных ценностей и традиционных религий России, под какими новыми названиями бы они ни объявились», — говорится в обосновании инициативы.

В качестве примера депутат приводит запрет «Международного движения сатанизма», признанного экстремистским в России. По утверждению Бурляева, после этого стали появляться аналогичные структуры под другими названиями. Предлагаемые изменения должны препятствовать возникновению таких движений, поясняет автор.

Пока документ зарегистрирован и направлен председателю Госдумы.