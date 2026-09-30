Россия предупредила НАТО о готовности применить «весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения» для защиты Калининградской области в случае попытки стран альянса изолировать регион от остальной территории страны. Российская сторона довела свою позицию до Международного секретариата НАТО и МИД Бельгии, сообщает ANSA.

В российском диппредставительстве заявили о «беспрецедентном росте военной активности» НАТО у западных границ России и обвинили альянс в проведении учений, в рамках которых, по утверждению Москвы, отрабатываются наступательные действия и сценарии изоляции Калининградской области.

«Россия располагает необходимыми средствами для отражения возможной агрессии и готова применить весь имеющийся в распоряжении арсенал вооружения для защиты своей территории», — говорится в заявлении.

Российская сторона назвала линию НАТО «авантюристической и безответственной» и предупредила, что она повышает риск прямого вооруженного столкновения.

В НАТО подтвердили получение российского обращения и сообщили, что уже ответили Москве. Альянс расценил заявление как угрозу применения силы и вновь подчеркнул, что считает себя оборонительным союзом.

Поводом для российского демарша стала в том числе растущая военная активность НАТО вокруг Калининградской области. Ранее командование альянса подтверждало проведение 18 августа крупной операции в Балтийском регионе с участием американских и норвежских самолетов, польских сухопутных сил и самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-3A Sentry. НАТО называло ее частью укрепления обороны восточного фланга.