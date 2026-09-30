Бывший следователь по особо важным делам Амурхан Яндиев, участвовавший в поимке серийного убийцы Андрея Чикатило, назвал версию, которую считает наиболее вероятной причиной исчезновения семьи Усольцевых из Красноярского края.

По словам Яндиева, туристы могли попасть под дождь на обратном пути и зайти в один из населенных пунктов, расположенных на маршруте похода.

«Могли оттуда больше не выйти, оказались жертвами преступления», — предположил бывший следователь.

Он рекомендовал правоохранительным органам проверить поселки вдоль маршрута.

Версии о бегстве семьи за границу и нападении диких животных Яндиев считает менее вероятными: по его словам, в случае нападения медведей следы обнаружили бы намного раньше, а сообщения об отъезде семьи за рубеж ничем не подтверждены.

Заявление прозвучало на фоне новостей о том, что 29 сентября семью официально внесли в федеральную базу розыска МВД России — ровно через год после исчезновения. В тот же день издания со ссылкой на судебно-медицинского эксперта, чье имя не раскрывается, сообщили, что в условиях тайги от человека сохраняются только кости и зубы — и находка возможна даже спустя годы.

Сергей и Ирина Усольцевы с пятилетней дочерью Ариной и собакой пропали в сентябре 2025 года в тайге Красноярского края, в районе природного парка «Кутурчинское Белогорье» (Партизанский район). Семья прошла маршрут «Минская петля» и заночевала на турбазе, а затем отправилась в поход, из которого не вернулась.

Следствие возбудило уголовное дело и рассматривает две основные версии — несчастный случай или преступление. За год допросили более 120 свидетелей, а поисковые отряды обследовали сотни километров лесных дорог и десятки квадратных километров леса. В деле неоднократно всплывали неоднозначные детали: по данным СМИ, телефон Сергея Усольцева некоторое время после начала поисков продолжал идти на гудки, а налоговые платежи за его бизнес прошли уже после того, как семью объявили в розыск. Также появлялись сообщения о людях, похожих на Усольцевых, в Таиланде и США.

По закону расследование дела об исчезновении может продолжаться неограниченное время — до тех пор, пока не будет достоверно установлено, что семья не стала жертвой преступления, отмечал ранее адвокат Дмитрий Кравченко.