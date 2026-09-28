С семьей Усольцевых, пропавшей в Красноярском крае ровно год назад, произошел несчастный случай — это единственная версия, которую поддерживают в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт», сообщает «Абзац».

«Кутурчинское Белогорье — это горно-таежная местность с большим количеством труднодоступных участков, густой растительностью и отсутствием сотовой связи», — сказали изданию координаторы поискового отряда.

Они добавили, что поиск Усольцевых по-прежнему продолжается, но уже не в таком масштабе, как раньше, когда в нем участвовали полиция, следователи, кинологи, пешие и авиационные группы.

Последние выезды совершались небольшими группами узких специалистов в тесном взаимодействии со Следственным комитетом (СК), а следующие будут определяться исходя из собранных данных и степени безопасности, которую можно обеспечить волонтерам, рассказали в отряде.

В СК по Красноярскому краю и Хакасии в годовщину исчезновения Усольцевых сообщили ТАСС, что приоритетной версией остается несчастный случай, хотя криминальная версия тоже возможна.

Следователи полностью исключили бегство семьи за границу.

«Данных, указывающих на умышленное исчезновение туристов, не установлено. Поездка семьи в поселок Кутурчин для пешего похода являлась между членами семьи запланированной и согласованной», — сказали в ведомстве.

Представители Следкома также отметили, что многочисленные допросы в рамках дела не выявили никаких конфликтов, которые могли бы быть у Усольцевых между собой, с родственниками и посторонними лицами. Семье давали только положительную характеристику.

При этом уфолог Валентин Дегтерев, которого СМИ называют другом пропавшей семьи, направил в красноярский СК обращение о том, что разглядел на прошлогодних снимках с места поисковой операции в лесу «потерянный телефон Усольцевых».

«На месте пропажи <…> лежит телефон. <…> Я увидел это во второй серии снимков лесного участка, где лежат непонятные артефакты. Но эту локацию категорически отказываются проверять», — цитирует Дегтерева StarHit.

Мужчина уверен, что на снимке в покрытой снегом траве «виден предмет, похожий на телефон или спутниковый телефон „Иридиум“ <…> с внешней антенной, экраном и кнопками». Он попросил следователей еще раз проверить территорию.

28 сентября 2025 год Сергей и Ирина Усольцевы вместе с пятилетней дочерью и собакой породы корги вышли в турпоход по Кутурчинскому Белогорью в Партизанском районе Красноярского края, откуда не вернулись. Об их исчезновении стало известно через несколько дней, когда женщина не вышла на работу.

Дегтерев утверждал в начале августа, что получил аудиосообщение якобы от Ирины Усольцевой, в котором говорится, что семья начала новый этап жизни и уже не вернется. Глава общественной организации «Центр правопорядка в г. Москве и Московской области» Александр Хаминский назвал запись подделкой, предположив, что ее сгенерировали из видео женщины в соцсетях.