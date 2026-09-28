Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил на 15,5 тыс. военнослужащих. Указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих», — говорится в документе.

Подписан документ 28 сентября, в силу он вступает сразу же. Правительству поручено выделить Минобороны необходимые для этого средства из федерального бюджета.

В прошлый раз президент расширял армию два месяца назад. Согласно указу от 27 июля, вступившему в силу 1 августа, штат ВС составлял 2 426 130 единиц, из них 1 535 000 военнослужащих. Таким образом, общая численность выросла на 15 500 единиц, и весь прирост пришелся на военных: гражданских должностей в штате по-прежнему 891 130.

Новый документ заодно признал утратившими силу июньский указ от 12 июня и пункт июльского, которым в него вносились поправки.

Путин увеличил численность ВС РФ уже в третий раз в 2026 году: предыдущие указы выходили в марте (тогда численность ВС РФ была установлена на уровне 2 391 770 человек), второй — в июне (2 399 130), третий — в июле. С начала СВО это уже седьмое расширение армии.

До 2026 года Путин подписывал такие указы в августе 2022-го, декабре 2023-го и сентябре 2024 года, а 2025 год обошелся без них.