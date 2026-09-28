Экс-глава Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимир Горбулин получил ранения при попадании дрона в здание Национальной академии наук (НАН) в Киеве, а его помощница погибла. Об этом он сам заявил телеканалу «Суспільне».

Удар пришелся в помещение этажом выше кабинета Горбулина. Он получил незначительные травмы из-за выбитого стекла. Его ассистентка, которая в этот момент находилась снаружи здания, получила смертельные ранения.

Украинские СМИ сообщают, что дрон попал в здание президиума Национальной академии наук на Владимирской улице около 13:30, спровоцировав возгорание. Очевидцы опубликовали видео, как люди выбираются из окон, спасаясь от огня.

В соцсетях также сообщали о гибели двух академиков, но в пресс-службе НАН эту информацию не подтвердили.

В сводке Минобороны РФ о ночных ударах по Киеву говорится, что были поражены центры обработки данных «УкрТелеком» и «ДримЛайн» — крупнейших компаний, которые предоставляют ВСУ услуги связи, интернета и хранения разведданных. Кроме того, в ведомстве сообщили о поражении киевских объектов топливной инфраструктуры, работающих на украинскую армию.

Народный депутат Мария Безуглая опубликовала пост, в котором назвала произошедшее в академии «причудливой, печальной кармой».

Кто такой Владимир Горбулин

Горбулину 86 лет, он уроженец Запорожья. В 1962 году окончил физико-технический факультет Днепропетровского университета по специальности «летающие аппараты», получив квалификацию инженера-механика. Первую часть карьеры провел в ракетно-космической отрасли — работал в Конструкторском бюро «Южное» в Днепропетровске, где разрабатывал стратегические ракетные системы и космические аппараты серии «Космос».

С 1977 по 1990 год Горбулин работал в аппарате ЦК Компартии Украины, отвечал за ракетно-космическую и авиационную технику. В 1992—1994 годах возглавлял Национальное космическое агентство Украины и руководил разработкой первой Национальной космической программы страны.

В 1994 году он пришел в политику как соратник президента Леонида Кучмы, получив задачу восстановить оборонную промышленность, армию и космическую сферу страны. В августе того же года Кучма назначил его секретарем Совета национальной безопасности — на этом посту Горбулин оставался до ноября 1999 года.

Он является одним из авторов Концепции национальной безопасности и обороны и Государственной программы развития ВСУ. В 2000—2002 годах Горбулин возглавлял Государственную комиссию по вопросам оборонно-промышленного комплекса, позже был советником президентов Виктора Ющенко и Петра Порошенко.

В 2006 году Горбулин временно исполнял обязанности секретаря СНБО, а в 2014—2018 годах возглавлял Национальный институт стратегических исследований. При Зеленском Горбулин занимал должность главы наблюдательного совета «Укроборонпрома».

В 2020 году президиум НАН Украины назначил его исполняющим обязанности президента академии, а 9 октября того же года избрал первым вице-президентом НАН. Эту должность он занимает и сейчас.

В августе 2021 года Зеленский присвоил Горбулину звание Героя Украины за вклад в становление государственности и укрепление нацбезопасности. В 2025 году ему присвоили звание «Национальная легенда Украины». Он также является кавалером всех пяти степеней ордена князя Ярослава Мудрого, лауреатом Государственной премии СССР (1990) и Государственной премии Украины (2002) в области науки и техники.

В последнее время Горбулин занялся написанием книг о российско-украинском конфликте, в которых пытается анализировать ход событий.