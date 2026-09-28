Компания SpaceX впервые осуществила полноценный космический пуск своего тяжелого корабля Starship. Вскоре после старта с него на околоземную орбиту благополучно вышли 26 спутников Starlink. Если все пойдет по плану, корабль совершит шесть витков вокруг планеты и приводнится в океан к западу от Чили.

Первый космический пуск Starship ожидаемо должен стать одним из важнейших событий года в космонавтике. Более совершенные версии этого корабля планируется использовать для экспедиций к Луне и Марсу.

Ракета Super Heavy стартовала с частного космодрома Starbase компании SpaceX в Техасе в 15:46 мск. Спустя 25 минут один из трех маршевых двигателей Raptor корабля Starship включился и перевел его орбиту с суборбитальной траектории на околоземную.

Вскоре после старта с борта корабля были запущены 26 новейших спутников связи Starlink Version 3. Инженеры компании снабдили три из них специальными видеокамерами, с помощью которых специалисты намерены тщательно изучить состояние теплозащитного покрытия корабля после пуска.

Обычно SpaceX использует для вывода спутников группировки Starlink ракеты Falcon 9, но в будущем намерена перейти исключительно на Starship и выводить до 60 за раз.

Это 14-й совместный пуск ракеты Starship Super Heavy и первый полноценный космический. Каждый из 13 предыдущих пусков был суборбитальным, с преднамеренным приводнением корабля в Индийском океане.

Отработав положенное время, первая ступень ракеты Super Heavy упала в Атлантический океан. В компании ранее заявили, что в ходе этого пуска не планируется спасение и мягкое приземление обеих ступеней. Если полет будет признан успешным, SpaceX намерена спасти корабль при следующем, 15-м пуске ракетной системы, с помощью специальной башни.

Планируется, что в ходе первого полноценного орбитального полета корабль за 10 часов совершит шесть витков вокруг Земли на высоте 274 км, после чего войдет в плотные слои атмосферы и упадет в Тихий океан к западу от Чили. В планах SpaceX восстановить его после приводнения и использовать повторно.