Издательство Individuum, которое работало в России с 2015 года, прекращает свое существование. Об этом объявил 28 сентября главный редактор Алексей Киселев.

Книги, которые готовились к выпуску в Individuum в последние месяцы, выйдут уже в других издательствах, добавил он.

«Хорош тот финал, к которому неизбежно вело в книге все, что до него. Лучшие и внятные финалы с точки зрения драматургии придумывает, как известно, реальность — сама, без посторонней помощи. И вот таким получился финал истории издательства Individuum», — написал Киселев.

В начале поста он перефразировал крылатую фразу из «Ревизора» Николая Гоголя о «пренеприятном известии», а в конце — выражение поэта и драматурга Александра Введенского, написав, что финал Individuum стал «внезапным, но не неожиданным».

Восемь месяцев назад, в январе нынешнего года, аналогичным образом закрылось издательство Popcorn Books, существовавшее с 2018 года.

В 2021—2022 годах Popcorn Books выпустило романы «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», ставшие хитами книжного рынка. Книги вызвали возмущение писателя Захара Прилепина, главы комитета Госдумы 8-го созыва по защите семьи Нины Останиной, ее заместителя Виталия Милонова, режиссера Никиты Михалкова.

«Скрывать не стану, я бы всю вашу контору сжег бы, пока вы дома спите. Как говорится: за что пацаны воюют?» — написал в своем канале Прилепин.

В январе 2023 года Александр Хинштейн, бывший в то время депутатом Госдумы, сообщил, что на Popcorn Books составили административный протокол о «пропаганде ЛГБТ*».

В феврале 2023 года авторы романов Елена Прокашева** и Екатерина Дудко** были признаны Минюстом России иноагентами.

В августе и сентябре 2023 года издательство «Эксмо» приобрело контрольные пакеты акций (по 51%) Popcorn Books и Individuum.

В ноябре 2023 года Верховный суд (ВС) РФ запретил «движение ЛГБТ»*.

В мае 2025 года силовики провели обыски в издательствах и у их сотрудников. После этого были задержаны:

экс-директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов,

бывший глава отдела продаж издательства «Эксмо» Артем Вахляев (в СМИ его также называют бывшим менеджером склада Popcorn Books),

бывший директор Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов.

Их обвинили в распространении литературы, пропагандирующей ЛГБТ*, включая перечисленные выше романы, уже после введения запрета со стороны Верховного суда. По данным Следкома, было продано более 1 тыс. экземпляров, еще столько же изъяли при обысках.

В сентябре 2025 года всех троих внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Летом 2026 года Иванов, Вахляев и Протопопов получили по 4 года лишения свободы условно. Суд также постановил изъять у них от 2 млн до 8,7 млн рублей.

* Решением Верховного суда «Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России

** Признаны Минюстом России иноагентами