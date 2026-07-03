Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего директора отдела продаж издательства «Эксмо» Артема Вахляева к 4 годам условно по делу об участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее других лиц. Об этом сообщили «Известия».

Обвинения связаны с продажей литературы, освещающей темы ЛГБТ*. Фигурантами, помимо Вахляева, стали один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов и директор по продажам Popcorn Books Павел Иванов.

Всем троим следствие вменило в вину то, что книги по ЛГБТ*-тематике продолжали продаваться издательствами после запрета деятельности «международного общественного движения ЛГБТ*» на территории России.

Вахляев, в частности, отвечал за складскую логистику, формирование заказов и сопровождение продаж такой литературы, указало обвинение. Подсудимый признал вину.

В июне такой же срок — 4 года условно — получил Павел Иванов. Он заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого признал вину и дал показания на Вахляева и Протопопова, передал ТАСС. Протопопов пока не осужден.

В 2021 году Popcorn Books выпустило роман «Лето в пионерском галстуке», который получил большую популярность, а в 2022-м — его продолжение «О чем молчит ласточка». В августе и сентябре 2023 года «Эксмо» приобрело контрольные пакеты акций (по 51%) этих издательств. В ноябре того же года Верховный суд РФ запретил «движение ЛГБТ*».

В мае 2025 года силовые органы провели серию масштабных обысков в издательствах, книжных магазинах и домах их сотрудников. Так началось первое в новейшей истории России «дело книгоиздателей» из-за продажи литературы на запрещенные темы. В сентябре того же года Вахляева, Протопопова и Иванова внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В январе 2026 года Popcorn Books, существовавшее с 2018 года, объявило о закрытии. В «Эксмо» тогда объяснили решение тем, что название бренда «стало ассоциироваться с гораздо более широким контекстом, чем просто издание качественных и востребованных книг». Это не позволило издательству развиваться дальше, говорилось в комментарии пресс-службы, направленном в РИА Новости.

* решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России