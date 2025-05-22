В середине мая в России прошла масштабная серия обысков в книжных издательствах, домах их сотрудников и даже у книготорговцев. В результате было изъято более 1000 книг, в которых, по мнению следствия, содержится пропаганда ЛГБТ*, а трое сотрудников издательства Individuum были отправлены под домашний арест по делу об организации экстремистской деятельности. RTVI рассказывает, как в РФ появилось первое в новейшей истории «дело книгоиздателей», как оно деморализовало отрасль, и почему часть российских издательств могут не дожить до конца 2025 года.

Утром 14 мая правоохранительные органы пришли домой к владелице новосибирского частного книжного магазина «Карта мира». Визит, по данным источника RTVI, знакомого с ситуацией, был связан с возбужденным днем ранее уголовным делом об организации деятельности экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ). Помимо визита домой к хозяйке магазина, силовики посетили и сам магазин. Местное издание NSG писало, что там искали книги, выпущенные некими издательствами, но о том, изъяли ли что-то — также ничего неизвестно. Из сообщений канала магазина можно сделать вывод, что полиция как минимум забрала технику.

Официально ни СК, который ведет дело, ни региональное управление МВД, проводившее оперативные мероприятия, эту ситуацию не комментировали. Владелец магазина Анна Яковлева также сохраняла молчание. Лишь в телеграм-канале магазина вскоре появилось сообщение: «Друзья, у нас всё нормально, спасибо за беспокойство и поддержку! Рассказать ничего не можем, но, пожалуйста, не переживайте». Также клиентам магазина пожелали: «не читайте перед обедом советских газет».

Магазин «Карта мира» открылся в Новосибирске лишь год назад. В одном из интервью Яковлева рассказывала, что хотела бы сделать из магазина пространство, где человек не только может купить книгу, но и попить кофе, поработать, купить мерч или послушать какую-то лекцию. Судя по контенту канала магазина, там действительно довольно часто проходят мероприятия — мастер-классы по рисованию, обсуждение книг, клуб английского языка, лекции и прочее. Источник RTVI отметил, что саму Яковлеву и сотрудниц ее магазина сразу после обыска увезли в отделение, чтобы опросить. Сама Яковлева на вопросы RTVI не ответила.

Разница между Москвой и Новосибирском — четыре часа. В то время, когда следователи заканчивали с «Картой мира», в столице наступило утро, и силовики начали масштабную серию обысков в издательствах «Эксмо», Individuum и Popcorn Books, а также у их действующих и бывших сотрудников. В пресс-службе «Эксмо» RTVI в тот же день подтвердили проведение оперативных мероприятий, уточнив, что сотрудники правоохранительных органов предъявили им «постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела». Вечером того же дня СМИ сообщили о задержании нескольких сотрудников издательств и доставлении их на допрос.

«По сути, юридически, это не было даже задержанием, — рассказывает знакомый с ситуацией собеседник RTVI, — людей в доставляли в управление на опрос. Скажем так, настойчиво предлагая проехать в Следственный комитет, и отказаться от этого было нельзя. И там уже опрашивали их как свидетелей».

Тогда же в телеграм-канале издательства Individuum появился первый комментарий ситуации.

«Мы не знаем, кому и за что будут предъявлены обвинения, кто станет подозреваемыми и за что. Все, что мы знаем: мы всегда работали в рамках закона — каким бы он ни был в тот или иной момент времени. Мы надеемся, что наши коллеги будут освобождены в кратчайшие сроки. Мы надеемся на справедливость, — заявили в тот же вечер в издательстве Individuum, уточнив: «Мы не удивимся любому исходу».

На следующий день СКР официально сообщил, что следственные действия проходили в рамках уголовного дела об экстремистской организации (ст. 282.2 УК РФ).

«По версии следствия, в период с ноября 2023 по сентябрь 2024 года трое фигурантов из числа сотрудников ООО «Индивидуум принт», осуществляющего издание книг и полиграфическую деятельность, из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*, признанного экстремистской организацией на территории России», — сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В ведомстве уточнили, что книги — всего более 1000 штук — были проданы в том числе несовершеннолетним. Во время обысков у фигурантов дела, добавили в Следственном комитете, еще столько же «экземпляров запрещенной литературы» — было изъято. Источник RTVI уточнил, что речь идет о книге «Лето в пионерском галстуке» авторства Елены Малисовой и Катерины Сильвановой, а также еще девяти книгах в жанре молодежного фикшена. Кроме того, сразу после обысков в издательствах «Эксмо» направило книжным магазинам письмо с просьбой «утилизировать» 50 книг, среди которых, например, «Станцуй на моей могиле» Эйдена Чемберса, «Девочка в нулевой степени» и «Дни нашей жизни» Микиты Франко, «Автоквирография» Кристины Лорен, «Закрытые. Жизнь гомосексуалов в СССР» Рустама Александра и пр.

15 мая суд в Москве отправил под домашний арест одного из руководителей издательства Individuum Дмитрия Протопопова, директора этого же издательства по продажам Павла Иванова и ответственного за склад и распространение литературы Артема Вахляева. Всем им предъявили обвинение в экстремизме.

Знакомый с обстоятельствами дела источник RTVI уточнил, что изначально все трое были допрошены как свидетели, а в ночь на 15 мая их допросили уже сначала в статусе подозреваемых, а затем и обвиняемых. Собеседник RTVI не исключил, что в деле могут появиться и другие фигуранты. «Пока что следствие предъявило обвинение тем, кто непосредственно в издательстве занимался созданием дистрибуцией книг, — говорит источник. — Но учитывая, что над делом работает группа следователей, а следствие еще не установило всех лиц, причастных к совершению преступления, по их мнению, то дальше они, конечно, будут изыскивать новых лиц, кого смогут привлечь. И кто в эту группу попадет — нельзя сделать прогноза, эти карты в руках следователей».

Уголовное дело об экстремизме в отношении книгоиздателей — следствие начавшейся в 2022 году борьбы государства с ЛГБТ-пропагандой*, считают опрошенные RTVI участники рынка. В декабре 2022-го в России вступил в силу такой запрет. Тогда же из продажи были изъяты нашумевшая книга «Лето в пионерском галстуке», вышедшая в издательстве Popcorn Books, в которой описаны гомосексуальные отношения героев в пионерлагере, и ее продолжение.

После выхода этой книги писатель Захар Прилепин написал в своем телеграм-канале пост, в котором раскритиковал Popcorn Books и добавил: «Скрывать не стану, я бы всю вашу контору сжег бы, пока вы дома спите». На само издательство в начале 2023 года было возбуждено административное дело о пропаганде ЛГБТ*. А осенью того же года движение ЛГБТ* в РФ было признано экстремистским и запрещено. 1 марта 2024 года оно было включено в реестр экстремистских организаций. Уголовное дело книгоиздателей, по которому были задержаны сотрудники Individuum, торговавшее в том числе книгами Popcorn Books, Прилепин комментировать для RTVI отказался. В самих издательствах Popcorn Books и Inividuum на вопросы RTVI также не ответили.

Весной 2025 года в России прошли первые рейды силовиков по книжным магазинам. Так, 13 марта в книжный магазин «Фаланстер» пришли сотрудники прокуратуры. Причины визита неизвестны. Однако, как тогда сообщал поэт Иван Давыдов, ничего запрещенного проверяющие не нашли, но изъяли под расписку несколько книг. Например, «Надзирать и наказывать» Мишеля Фуко, книги Ханны Арендт, Вальтера Беньямина и Сьюзен Зонтаг. А спустя месяц на «Фаланстер» был составлен протокол по статье о деятельности в РФ организации, признанной нежелательной (ч. 1 ст. 20.33 КоАП). О какой именно организации идет речь — непонятно. Основатель магазина Борис Куприянов сказал RTVI, что пока на эту тему общаться он не готов.

Спустя месяц правоохранительные органы нагрянули в магазин «Подписные издания», расположенный на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге. СМИ писали, что визит был связан с жалобами на то, что книжная лавка торгует изданиями с ЛГБТ-тематикой*. Во время визита было изъято более 40 книг. На магазин был составлен протокол. Однако, как 15 мая сообщила руководитель пресс-службы петербургских судов Дарья Лебедева, суд отказался рассматривать материалы в отношении «Подписных изданий» ввиду того, что они неполны, и вернул в УМВД. Спустя неделю книжный магазин все-таки был оштрафован на 800 тысяч рублей.

Литературный критик Галина Юзефович, вспоминая обо всех этих событиях, отмечает, что факт возбуждения уголовного дела об экстремизме в отношении сотрудников Individuum, полной неожиданностью для нее не стал. «Общая тенденция такова, что этого или чего-то подобного можно было ожидать», — сказала Юзефович в беседе с RTVI.

Критик напомнила, что после того, как в России вступил в силу запрет на ЛГБТ-пропаганду*, а Роскомнадзор потребовал от книгоиздателей прекратить продавать книги, где она, по мнению властей, присутствует, ряд изданий из продажи были изъяты. В том числе, например, «Маленькая жизнь» Ханьи Янагихары и то же «Лето в пионерском галстуке». При этом, как отмечает Юзефович, само изъятие книг из продажи ложится на плечи издательств. Они должны разослать письма своим контрагентам с требованием либо самостоятельно уничтожить «запретные» книги, либо вернуть их, чтобы их уничтожило издательство. Однако часть книг, которые впоследствии стали вменять сотрудникам Individuum в качестве экстремистской деятельности, с реализацией в том числе подросткам, предположила критик, могли быть проданы маркетплейсами.

«На книге, конечно же, стояла маркировка 18+ с момента публикации. И проблема была в том, что на маркетплейсах у тебя нет возможности верифицировать возраст покупателя. Поэтому, конечно, ее могла покупать и подростковая аудитория. Возможно, что-то такое происходило уже и после официального запрета, когда книги продавались через маркетплейсы», — рассуждает Юзефович.

Ситуация с уголовным делом против книгоиздателей серьезно деморализовала отрасль, следует из слов тех, с кем успел пообщаться RTVI. Некоторые считают, что на деле Протопопова, Иванова и Вахляева все и закончится. Дескать, государство исполнило разовую показательную порку: «надо было кого-то расстрелять перед строем, чтобы…». Но есть и те, кто не исключают, что подобные дела еще будут, и даже с сожалением и ужасом гадают, кто может быть следующей жертвой.

Еще одна причина деморализации на книжном рынке — отсутствие четких правил игры, которые и до уголовного дела были сильно размыты. «Люди в индустрии чудовищно подавлены — причем это касается как больших, так и маленьких издательств, — говорит Галина Юзефович. — У издателей нет понимания, как это теперь должно быть устроено. Грубо говоря, кого, за что и когда будут сажать. Потому что раньше хотя и было очень неприятно, но все же было ощущение, что более или менее это прозрачная схема. Ну, то есть было понятно, что надо делать, и чего надо всеми способами избегать. Теперь же мы попали в ситуацию, когда правила изменились, и не очень понятно как».

По прогнозам критика, не исключено, что сложившиеся обстоятельства приведут к тому, что некоторые российские издательства закроются. «Например, вероятность того, что Popcorn books и Individuum доживут до конца года, я оцениваю как невысокую», — считает Юзефович. Еще один собеседник RTVI, знакомый с обстоятельствами «дела книготорговцев» считает, что ситуация вскоре может дойти до той точки, когда книгоиздательство в России увеличит самоцензуру. «Не только по ЛГБТ-тематике*, но и по другим чувствительным темам. Что позволит государству продвигать те идеологические ценности [консервативные и традиционные], которые сейчас продвигает российская государственная информационная система», — говорит собеседник RTVI.

Один из собеседников RTVI на книжном рынке, согласившийся поговорить на условиях анонимности, в свою очередь заметил, что уголовное дело против сотрудников Individuum его лично не деморализовало. Однако заставило более внимательно относиться к сигналам, которые посылает власть. На вопрос — и какой сигнал сейчас послала власть? — собеседник RTVI ответил: «Как бы ты ни соблюдал действующее законодательство, если власти будет интересно тебя уничтожить, ничего его не сможет остановить. Вот и весь сигнал и, соответственно, такие же расплывчатые рамки, поэтому все тут на минном поле».

Галина Юзефович добавляет, что сегодня в книжной отрасли происходит разрушение институтов, которые в стране формировались на протяжении 30 лет. «И это настоящая катастрофа, в том числе потому, что книжное дело не отрастает назад», — говорит литературный критик. По ее словам, в России интерес к книгам и книгоизданию снижается 25 лет стабильно, но небыстро. А во время кризисов книжный рынок резко падает и уже не компенсируется. «Иными словами, сейчас мы находимся в той точке, когда российское государство имеет неплохие шансы литературу, если не убить, — такую вещь полностью убить нельзя, — то прихлопнуть так, что через 3−5 лет читать будут радикально меньше, интерес будет еще гораздо меньше, да и писать, соответственно, тоже будут гораздо меньше», — прогнозирует Галина Юзефович.

Вместе с тем, как сказал RTVI депутат Госдумы, член комитета по безопасности Андрей Альшевских, лично он не видит никаких жестких мер со стороны государства по отношению к книгоиздательскому бизнесу.

«Насколько знаю из открытых источников, следствие выявило группу экстремистов, которые ради прибыли изготавливали и распространяли книги, пропагандирующие нетрадиционные отношения. Литературу они успели продать в том числе несовершеннолетним. И сейчас правоохранители собирают доказательную базу, устанавливают всех причастных. Государство защищает наши духовные ценности и справедливо борется с ЛГБТ-движением*, которое в нашей стране признано экстремистским», — отметил Альшевских.

Депутат Госдумы добавил: «Общая задача органов власти — оградить общество от всей грязи, которую навязывает нам Запад. Если потребуется, то и ответственность усилим».

* признано в РФ экстремистской организацией и запрещено