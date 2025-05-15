Издательство «Эксмо» после задержания своего директора по дистрибуции из-за пропаганды ЛГБТ* в некоторых книгах разослало магазинам списки изданий, которые требует изъять из продажи и «утилизировать на месте», либо вернуть. Копию письма публикует канал «Осторожно, новости», также оно есть в распоряжении «Фонтанки».

В списке перечислены около 50 книг, выпущенных издательствами Popcorn Books и Individuum (по данным РБК, «Эксмо» владеет 51% обоих). Среди них «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка», «Девушка из Дании», «Дни нашей жизни» и «Окна во двор», «Выйди из шкафа», «Элизиум», «Назови меня своим именем», «Закрытые. Жизнь гомосексуалов* в СССР» и другие.

Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев напомнил в письме, что эти книги подлежат изъятию из продажи.

«Повторно убедительно просим вас в случае наличия их остатков утилизировать книги на местах или вернуть остатки продукции наш адрес с ближайшими поставками товара. <…> Надеемся на ваше понимание и успешное дальнейшее сотрудничество», — говорится в тексте.

В нескольких книжных магазинах Петербурга подтвердили «Фонтанке», что получили такое письмо. Там пояснили, что такие уведомления от издательств приходят раз в несколько месяцев и бывают связаны в том числе с выявленным браком у всего тиража, запретом на продажи поставщиком из-за каких-либо ошибок или споров с правообладателями. Однако после ужесточения закона о запрете ЛГБТ*-пропаганды книгопродавцы могли получать по несколько подобных писем за неделю, пишет портал.

В магазинах также рассказали, что в случае требований утилизировать книги на месте их могут сдать в макулатуру, но фактически их разбирают сами сотрудники.

«Запрещенная литература»

По данным «Фонтанки», издательство разослало письмо в магазины 14 мая, когда в Москве задержали директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около десяти человек в рамках уголовного дела об экстремизме, поводом для которого стала пропаганда на территории России «международного движения ЛГБТ»* в книгах.

Следственный комитет (СК) России выпустил официальное сообщение о задержаниях на следующий день, 15 мая. В нем говорится, что фигурантами дела являются трое сотрудников ООО «Индивидуум принт» (занимается изданием книг и полиграфической деятельностью), их имена не указаны. По версии следствия, эти сотрудники «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ*».

«Они продали неограниченному кругу лиц, в числе которых были несовершеннолетние, более 1000 экземпляров книг. <…> В ходе обысков по местам жительства и работы обвиняемых изъято более 1000 экземпляров запрещенной литературы», — говорится в релизе СК.

В ведомстве сообщили, что фигуранты задержаны и им предъявлено обвинение в «организации деятельности экстремистской организации» (ч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК). Следователи будут требовать их заключения под стражу. Мера пресечения будет избрана Замоскворецким судом Москвы.

Как добавили в СК, по делу продолжаются оперативно-розыскные мероприятия, направленные в том числе на «установление и задержание иных членов экстремистской организации».

* решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны