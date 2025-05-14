Директора по дистрибуции издательства «Эксмо» Анатолия Норовяткина и еще около десяти человек задержали в Москве в рамках расследования уголовного дела об экстремизме. Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, сейчас с задержанными ведутся следственные действия.

По данным агентства, причина задержания — пропаганда на территории России «международного движения ЛГБТ»* в книгах издательства Popcorn Books. По словам собеседника ТАСС, экстремистская литература была изъята в издательстве, где работает один из задержанных силовиками директоров. За вовлечение в экстремизм обвиняемым грозит от четырех до восьми лет.

Информация об обысках и допросах нескольких сотрудников издательства «Эксмо» в рамках дела об ЛГБТ*-пропаганде появилась в СМИ вечером 14 мая. В издательстве подтвердили визит силовиков.

«У нас произошло изъятие материалов, связанных с книгами издательства Popcorn Books. Сотрудники силовых служб предъявили постановление на изъятие ряда книг в связи с возбуждением уголовного дела. В получении копии документа сотрудникам издательства было отказано» — сообщили «Ведомостям» в «Эксмо».

Там добавили, что никаких других претензий со стороны правоохранительных органов к кому-либо из сотрудников издательства нет. Представители «Эксмо» также сообщили, что ими было получено устное пояснение о том, что возбуждение уголовного дела связано с пропагандой ЛГБТ*. Сейчас юристы издательства пытаются получить дополнительную информацию, других данных нет.

Издательство Popcorn Books было основано в Москве в 2018 году как подразделение издательства Individuum. В августе 2023 года «Эксмо» получило контроль над Popcorn Books, выпустившим роман «Лето в пионерском галстуке». Тогда сообщалось, что стороны сделки заключили соглашение о невмешательстве в редакционную политику. В том же году против Popcorn Books возбудили административное дело о «пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений» и «мелком хулиганстве».

*решением Верховного суда России «международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории страны