Российское издательство Popcorn Books, выпустившее скандальную книгу «Лето в пионерском галстуке» и ее продолжение, объявило о закрытии. Об этом сообщается в соцсетях компании.

«Спасибо, что создавали историю вместе с нами и, даже когда эта история приняла трагичный оборот, не отвернулись от нас», — говорится в обращении издательства к авторам, партнерам и читателям.

О причинах закрытия в посте не сообщается.

В 2021 году издательство Popcorn Books выпустило нашумевший роман «Лето в пионерском галстуке», а в 2022-м — его продолжение «О чем молчит ласточка». В конце того же года президент России Владимир Путин подписал закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ**, предусматривающий штрафы за нарушение до 5 млн рублей.

Первый протокол по новой административной статье о пропаганде нетрадиционных секусальных отношений (ст. 6.21 КоАП) был составлен в отношении издательства Popcorn Books. Бывший глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн тогда заявил, что издательство «бросило государству открытый вызов».

В феврале 2023 года авторов «Лета в пионерском галстуке» Елену Малисову* (настоящая фамилия — Прокашева*) и Катерину Сильванову* (Дудко*) внесли в реестр иноагентов.

14 мая 2025 года силовики провели обыски у сотрудников издательств Popcorn Books, Individuum и «Эксмо» (владеет 51% обоих). В «Эксмо» сообщили, что были изъяты «материалы, связанные с книгами издательства Popcorn Books». По данным СК, было изъято более 1 тыс. экземпляров «запрещенной литературы».

В тот же день по делу об организации деятельности экстремистской организации ( чч. 1, 2, 3 ст. 282.2 УК) были задержаны один из руководителей Popcorn Books и Individuum Дмитрий Протопопов, бывший директор тех же издательств по продажам Павел Иванов и ответственный за склад и распространение литературы Артем Вахляев. Директора по дистрибуции «Эксмо» Анатолия Норовяткина допросили в качестве свидетеля, позже его отпустили.

Замоскворецкий суд Москвы отправил Протопопова, Иванова и Вахляева под домашний арест. В СК заявили, что фигуранты «из корыстных побуждений издавали и продавали книги, пропагандирующие деятельность движения ЛГБТ**, признанного экстремистской организацией на территории России». В сентябре всех троих внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

«Эксмо» после обысков разослало магазинам списки изданий с требованием изъять их из продажи и «утилизировать на месте», либо вернуть. СМИ писали, что в перечне указывалось около 50 книг, в том числе «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка».

* внесены Минюстом России в реестр иноагентов

** решением Верховного суда «Международное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено в России