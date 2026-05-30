На трех участках сухопутной границы Эстонии с Россией заработали первые стационарные устройства обнаружения и мониторинга беспилотников. Об этом сообщает Министерство внутренних дел республики.

В ведомстве уточнили, что оборудование развернуто на юго-востоке страны — на участке от пункта пропуска Лухамаа до точки стыка границ Эстонии, Латвии и России. Там, где стационарная техника еще не установлена, Департамент полиции и пограничной охраны использует мобильные системы обнаружения и мониторинга беспилотников. До конца года такое же оборудование планируется развернуть на всех оставшихся участках сухопутной границы.

«Первые устройства установлены и работают. Конечно, это только начало: мы движемся к созданию сети, охватывающей всю Эстонию. Но этот шаг показывает, что предыдущая подготовительная работа принесла свои плоды. Недавние инциденты с дронами показывают, что мы очень реалистично оценили риски при планировании наших возможностей и тщательно принимали решения. Наша восточная граница хорошо охраняется, а усиление мер по борьбе с дронами повышает чувство безопасности во всей Европе», — заявил министр внутренних дел Игорь Таро.

В пятницу, 29 мая, министр посетил объекты: ему доложили о ходе строительства у Саатсетского сапога и показали, как работают новые мобильные системы. Закупка оборудования для следующих участков уже идет, а строительные работы ведутся по графику или с опережением, отмечается в заявлении ведомства.

«Меня заверили, что система охраны границы усиливается с каждым днем. Работа ведется, строительство продолжается, защита границы становится надежнее», — сказал Таро.

Это не единственная мера безопасности, принятая в регионе за последние недели. В середине мая эстонские власти временно закрыли участок воздушного пространства у границы с Россией из-за активности БПЛА.

Кроме того, в конце мая Латвия объявила о развертывании мобильных групп перехвата вдоль своей 400-километровой границы с Россией и Беларусью: в каждую группу на внедорожнике войдут до четырех солдат с дронами-перехватчиками, способными поражать цели в радиусе до 10 км.

Министр национальной обороны Литвы Робертас Каунас назвал вторжение дронов «новой реальностью» для стран Балтии и допустил «высокую вероятность» новых инцидентов в регионе.