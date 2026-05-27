Латвия объявила об усилении антидроновой защиты вдоль 400-километровой границы с Россией и Беларусью, сообщает Reuters. В ближайшие две недели в приграничной зоне развернут мобильные группы перехвата на внедорожниках; в каждую войдут до четырех военнослужащих, оснащенных дронами-перехватчиками, способными уничтожать военные беспилотники в радиусе до 10 км.

Об этих планах рассказал агентству глава Центра компетенций по автономным системам латвийской армии Модрис Кайрисс. По его словам, усиление стало ответом на участившиеся случаи захода беспилотников в воздушное пространство стран НАТО.

Число мобильных групп, которые будут патрулировать границу, не раскрывается — эта информация засекречена. Однако Кайрисс дал понять, что о сплошном прикрытии границы речи не идет.

«Нам необходимо увеличить число таких групп, но мы должны сбалансировать это с другими потребностями армии. Если мы разместим их на каждом километре границы, мы быстро израсходуем все армейские ресурсы», — сказал он.

Особая сложность, по его словам, в том, что военные беспилотники приходится уничтожать в мирное время. Он пояснил, что радиолокационные данные в странах НАТО засекречены, и возникают сложности с их передачей солдатам. Это необходимо, чтобы идентифицировать цель и исключить удар по гражданскому самолету.

Еще одной серьезной проблемой для Латвии и НАТО становится растущее использование малых дронов, отмечает Reuters.

«Они на несколько шагов опережают системы противодействия беспилотникам. Обнаруживать и перехватывать мелкие цели сложно, это серьезный вызов, с которым вскоре столкнутся все», — предупредил Кайрисс.

На прошлой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил о «высокой вероятности» того, что в странах Балтии произойдут новые инциденты с участием беспилотников. Их вторжение он назвал «новой реальностью» этих государств.

По данным Reuters, в последние недели в воздушное пространство стран Балтии залетали дроны украинского происхождения. Киев и представители стран Запада утверждают, что Россия создает помехи с помощью средств радиоэлектронной борьбы, из-за чего беспилотники «сбиваются с курса».

Россия, со своей стороны, указывает, что удары по ее территории продолжаются, и обвиняет балтийские страны в том, что они предоставляют Украине воздушный коридор для беспилотных атак.

Служба внешней разведки России ранее заявила, что Латвия якобы согласилась разрешить запуск украинских беспилотников со своей территории, подчеркнув, что «членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия». Глава МИД Латвии Байба Браже назвала это «ложью» и «кампанией по дезинформации».