Страны Балтии дополнительно получат от Евросоюза €12 млрд из созданного в прошлом году оборонного фонда SAFE и еще €1,5 млрд — из невоенных региональных фондов сплочения. Об этом объявила в Вильнюсе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы открыли — впервые в истории — фонды сплочения для расходов, связанных с обороной. И таким образом мы перенаправили €1,5 млрд странам Балтии на укрепление обороны, пограничное наблюдение и экономическую безопасность. По сути, мы адаптировали наши существующие инструменты к новым реалиям на местах. И мы будем придерживаться того же подхода в следующем долгосрочном бюджете», — заявила она.

Ее визит состоялся на фоне участившихся в последние месяцы инцидентов с нарушением воздушного пространства этих стран беспилотниками. В большинстве случаев было подтверждено их украинское происхождение.

По словам фон дер Ляйен, жители стран Балтии в 2026 году переживают то, что в Европе уже считали пережитком прошлого — воздушные тревоги, необходимость прятаться в убежищах, закрытие школ, перебои транспортного сообщения.

Происходящее она назвала результатом «целенаправленной стратегии России» по дестабилизации Европы.

Глава Еврокомиссии сообщила, что в рамках стратегии ЕС по повышению готовности к защите континента от внешних угроз подготовлены 16 новых проектов. Балтийские компании, которые в них вложились, имеют передовой опыт в области киберзащиты и систем противодействия дронам. Он важен для всей Европы, подчеркнула она.

Фон дер Ляйен указала, что инциденты с беспилотниками выявили уязвимости в европейской архитектуре безопасности, которые власти ЕС будут систематически устранять. При этом восточные страны блока будут «устанавливать стандарты», продолжила она.

Также ЕС рассчитывает дополнить свои флагманские проекты в сфере противовоздушной обороны за счет интеграции Украины в европейскую оборонно-промышленную стратегию, заявила фон дер Ляйен.

Украинские дроны и обвинения против России

Ранее лидер французской националистической партии евроскептиков «Патриоты» Флориан Филиппо возмутился в X, что фон дер Ляйен поехала в Литву «чтобы осудить Россию», тогда как балтийские страны подвергаются атакам украинских дронов.

Британская The Telegraph в своей недавней публикации обвинила Россию в том, что она с помощью средств радиоэлектронного подавления перенаправляет украинские беспилотники в воздушное пространство НАТО.

Как утверждает газета со ссылкой на экспертов, дроны перенаправляются с помощью двойной тактики, известной как глушение и подмена сигналов. Сначала GPS-приемник беспилотника «ослепляют» мощными помехами, так что он теряет направляющий спутниковый сигнал. После этого дезориентированный приемник переходит в режим поиска, сканируя пространство, и ловит «обманный» сигнал, который заставляет дрон захватить иную цель.

«Украинские беспилотники вынуждены убеждать себя, что находятся гораздо глубже на территории России, чем это есть на самом деле, поэтому они отклоняются на запад, в сторону воздушного пространства НАТО», — сказано в статье.

Россия, со своей стороны, указывает, что удары по ее территории продолжаются, и обвиняет балтийские страны в том, что они предоставляют Украине воздушный коридор для беспилотных атак.

Служба внешней разведки России на прошлой неделе обвинила Латвию в намерении разрешить Украине запускать беспилотники непосредственно с латвийской территории и пригрозила «возмездием». Глава МИД Латвии Байба Браже назвала это «ложью» и «кампанией по дезинформации».