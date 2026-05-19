Эстония впервые отчиталась о сбитом в ее воздушном пространстве беспилотнике, предположительно, украинского происхождения. Он был атакован над озером Выртсъярв на юге страны истребителем натовской Балтийской миссии воздушного патрулирования, заявил Delfi министр обороны Ханно Певкур.

«Это первый случай, когда мы сами сбили беспилотник», — подчеркнул он.

Беспилотник, вероятно, направлялся для удара по целям в России, добавил он. Эстонские ВВС и полиция безопасности расследуют обстоятельства произошедшего.

До того, как беспилотник был сбит, силы обороны Эстонии разослали предупреждение о возможной воздушной угрозе в шести уездах в южной части страны. Примерно через час военные заявили, что угроза миновала.

Певкур позднее рассказал на пресс-конференции, что радиолокационные станции и системы военно-воздушных сил обнаружили потенциальную беспилотную угрозу в полдень (время совпадает с московским) еще до нарушения границы Эстонии.

Он уточнил, что дежуривший румынский истребитель F-16 сбил дрон между озером Выртсъярв и городом Пылтсамаа, после чего тот рухнул в болотистой местности. На момент мероприятия продолжались поиски обломков.

Командующий эстонскими ВВС бригадный генерал Рииво Вальге подтвердил, что около полудня дрон появился на радаре.

«Мы отслеживали этот беспилотник собственными силами и силами союзников», — сказал он.

Вальге добавил, что перед обстрелом была произведена визуальная идентификация. Он заявил, что беспилотник был сбит первой же ракетой.

Бригадный генерал предупредил, что угроза новых нарушений воздушного пространства сохраняется.

«Вполне возможно, что ситуация может повториться сегодня», — сказал он.

Певкур позднее подчеркнул, что Эстония не предоставляла Украине разрешения на полет беспилотников над территорией республики.

«Немедленно после этого инцидента связался с министром обороны Украины. Эстония не предоставляла разрешения на использование своего воздушного пространства никому, кроме своих союзников, и украинцы тоже не просили этого разрешения. <…> Министр обороны Украины принес извинения за подобный инцидент», — сказал министр.

С марта несколько украинских военных беспилотников вторглись в воздушное пространство стран-членов НАТО — Финляндии, Латвии, Литвы и Эстонии, которые граничат с Россией. На прошлой неделе правительство Латвии подало в отставку из-за своих действий в связи с этими вторжениями.

В Латвии очередной залетевший беспилотник 7 мая упал на территории нефтехранилища в городе Резекне в 40 км от российской границы, повредив четыре пустых резервуара. Через несколько дней, 11 мая, министр обороны страны Андрис Спрудс ушел в отставку. Еще через три дня произошел раскол правящей коалиции Латвии. В результате премьер Эвика Силиня подала в отставку, что повлекло отставку всего кабинета.

В начале апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова пригрозила странам Балтии последствиями в связи с тем, что они предоставляют свое воздушное пространство для пролета украинских беспилотников, атакующих Россию. Эстония, Литва и Латвия ответили, что никогда не открывали свое небо для таких ударов.

В середине апреля Минобороны России заявило о превращении европейских стран в «стратегический тыл Украины». В ведомстве считают, что эти государства наращивают производство и увеличивают поставки для ударов ВСУ по России, что Москва расценивает как «намеренный шаг, ведущий к резкой эскалации».

Позднее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу предупредил Финляндию, Эстонию, Латвию и Литву о праве Москвы на самооборону, если через их воздушное пространство осуществляются удары украинских беспилотников.