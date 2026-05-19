В 2025 году из Таиланда депортировали 120 россиян, большинство из них — за нарушения визового режима. Об этом сообщили RTVI в посольстве России в Бангкоке.

Ранее стало известно, что правительство Таиланда одобрило возвращение безвизового срока пребывания в стране в 30 дней вместо 60-ти. В мае с такой инициативой выступил вице-премьер и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкэткеу. Он отметил, что «классические туристы», как правило, проводят в королевстве от 9 до 14 дней. А вот 60-дневным сроком пользуются те, кто «намеревается так или иначе проживать в стране и заниматься зачастую нелегальной деятельностью».

Теперь новые параметры въезда в Таиланд для граждан более чем 90 стран будет рассматривать комитет по визовой политике.

В посольстве России в Бангкоке отметили, что официального уведомления о новых сроках безвиза «пока не было».