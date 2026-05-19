Посольство России пока не получало официальное уведомление от властей Таиланда о сокращении срока безвизового режима с 60 до 30 дней. Об этом сообщили RTVI в российской дипмиссии в Бангкоке.

«Официального уведомления пока не было», — заявили в посольстве России.

В российской дипмиссии подчеркнули, что это не «новые правила», а корректировка с учетом базовых договоренностей, действующих в отношениях с другими странами.

19 мая газета Khaosod сообщила, что кабмин Таиланда принял решение отменить 60-дневный срок безвиза для граждан из более чем 90 стран. Теперь будут действовать старые правила, ограничивающие пребывание 30 днями.

Новые параметры въезда в страну рассмотрит комитет по визовой политике королевства. Как отмечает Khaosod, каждая страна будет рассматриваться отдельно, чтобы определить, какой тип визы является наиболее подходящим, принимая во внимание все аспекты безопасности и экономики.

С инициативой вернуть срок безвиза в 30 дней ранее выступил вице-премьер и министр иностранных дел Сихасак Пхуангкэткеу. По его словам, введенный страной 60-дневный срок пребывания без визы — это много для «классических туристов», так как большинство путешественников находятся в Таиланде 9-14 дней, напомнили RTVI в посольстве России. При этом 60-дневный срок в основном используют те, кто «намеревается так или иначе проживать в стране и заниматься зачастую нелегальной деятельностью».