Власти Таиланда намерены вдвое сократить срок безвизового пребывания туристов из 93 стран с 60 до 30 дней, заявил министр иностранных дел страны Сихасак Пхуангкеткеу. Он пояснил, что эти меры нацелены на борьбу со злоупотреблениями и вовлечением некоторых туристов в незаконную деятельность. Ограничения затронут «зимовщиков» и цифровых кочевников, заявил 360.ru глава PR-отдела туроператора ITM Group, эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Подколзин.

Глава МИД Таиланда не уточнил, когда планируется ввести новые визовые правила. Сихасак подчеркнул, что сокращение срока безвиза не направлено против туристов из какой-либо конкретной страны и не дискриминирует какую-либо национальность.

В министерстве считают чрезмерным существующий 60-дневный срок безвизового пребывания с возможностью продлить его еще на месяц. Также власти страны намерены ужесточить контроль над соблюдением визовых правил.

Жители популярных у туристов островов Самуи и Пханган жалуются, что увеличение срока безвиза для туристов привело к резкому росту доли иностранцев, нелегально владеющих недвижимостью через тайских подставных лиц, пишет Bangkok Post.

Андрей Подколзин отметил, что некоторые туристы пользуются визовым режимом не по назначению, в частности для того, чтобы нелегально сдавать в аренду недвижимость, работать без необходимого разрешения или даже принимать участие в деятельности мошеннических колл-центров.

Эксперт предположил, что власти Таиланда решили ужесточить правила из-за переизбытка иностранцев и существенной нагрузки на инфраструктуру, которая в том числе остро чувствуется на Пхукете.

По мнению Подколзина, трудности могут возникнуть лишь у людей, которые пользуются таким способом обнуления визовой истории, как визаран — краткосрочный выезд в соседнюю страну с последующим возвращением. Таким образом, в зоне риска окажутся «зимовщики» и цифровые кочевники, которым придется получать долгосрочные визы.

Управляющий директор туроператора Let’s Fly, эксперт РСТ Любовь Воронина, в свою очередь, считает, что трудности могут возникнуть примерно у 5% туристов, в том числе у организованных путешественников, которые приезжают на срок от одного месяца.