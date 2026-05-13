Госдума намерена почти вдвое расширить перечень оснований для выдворения иностранцев из России за административные правонарушения. Мигрантам будут аннулировать ранее выданные разрешения на временное проживание или вид на жительство из-за наличия судимости, независимо от тяжести совершенного преступления, передает корреспондент RTVI.

Госдума в первом чтении обсудит законопроект, в соответствии с которым основанием для отказа иностранному гражданину в выдаче или для аннулирования ранее выданных разрешения на временное проживание или вида на жительство в РФ будет наличие у него судимости — независимо от тяжести совершенного преступления.

Депутаты Госдумы уже приняли закон, которым установлена невозможность вступления в гражданство России в случае наличия неснятой и непогашенной судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления, за преступления террористической направленности, против основ конституционного строя, сказала журналистам вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.

«Правительством предлагается систематизировать подходы в их собственной логике обеспечения контрольно-сопроводительных мероприятий по порядку предоставления документов с тем, чтобы лица, которые заявляются на вступление в гражданство, подтверждали документы страны исхода, наличие или отсутствие судимости», — пояснила депутат.

По словам Яровой, «в данном случае для Украины устанавливается десятилетний переходный период».

Законопроект будет доработан ко второму чтению. Так, рассказала Яровая, «необходимо будет еще и дополнительно ко второму чтению рассматривать те ситуации, когда речь идет о незаконном привлечении лиц на территории других стран к ответственности именно за поддержку РФ, за поддержку наших мер, по противодействию современному неонацизму в рамках СВО».

Также в первом чтении Госдума рассмотрит правительственный законопроект, которым, согласно сопроводительным документам, в КоАП вводится 58 новых административных составов правонарушений, за которые иностранным гражданам и лицам без гражданства может быть назначено административное выдворение за пределы России. Сейчас такая мера ответственности для мигрантов, как выдворение, предусмотрена в 22 статьях КоАП.

«В данном случае речь идет об административных правонарушениях, которые касаются нарушения системообразующих правил и процедур проведения общественных мероприятий, нарушения тех условий, которые сопряжены с созданием дополнительных факторов рисков и угроз для общественной безопасности, граждан Российской Федерации в целом», — пояснила вице-спикер Госдумы.

Яровая подчеркнула, что «Россия, «являясь открытой и дружественной страной ко всем странам мира», стремится обеспечить понятные и прозрачные правила, процедуры и требования, которые «должны соблюдаться любыми лицами, проживающими на территории Российской Федерации». Целью этих мер депутат назвала обеспечение безопасности граждан РФ и лиц, прибывающих в страну на законных основаниях и с «дружественными целями».

Кроме того, Яровая напомнила, что Госдума приняла уже 25 законов в сфере миграционной политики.