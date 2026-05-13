Проведение Сербией на своей территории учений НАТО — ошибка, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«То, что они проводят на территории свои учения НАТО — сломали их, на деньгах они попались, на санкциях, на желании заработать», — сказал депутат.

Колесник обратил внимание на то, что в ходе учений будут отработаны тактика, методы и процедуры, используемые в миротворческих операциях.

«Отработка миротворческих операций. Ну что такое миротворцы? Мы знаем, чем это заканчивается. Миротворческая операция заканчивается войнами, потерями. Поэтому я думаю, что здесь все-таки сербы ошибаются. Надо было держать марку», — порассуждал парламентарий.

С одной стороны, власти Сербии демонстрируют в отношении России «какую-то лояльность», в то же время на ее территории работают страны НАТО, возмущен Колесник.

«У России только два союзника — армия и флот. Из этого исходим. Братский народ… У нас братских народов — полмира. Никаких братских народов — есть интересы России, и вот их надо отстаивать», — заключил собеседник RTVI.

О проведении Сербией первых в своей истории страны совместных военных учений с НАТО сербское Министерство обороны сообщило 12 мая. В маневрах принимают участие около 600 военнослужащих из Сербии, Италии, Румынии и Турции. За их ходом следят наблюдатели из нескольких стран Североатлантического альянса, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии.

Учения НАТО-Сербия проходят на полигоне Боровац близ города Буяновац на юге страны. Они носят тактический характер и продлятся до 23 мая, заявленная цель — обмен опытом.

Президент Сербии Александр Вучич анонсировал учения с НАТО в марте. Он заверил, что страна не забыла о бомбардировках Югославии в 1999 году, «ревностно сохраняет свой военный нейтралитет» и намерена развивать тактические и стратегические отношения с НАТО, не разрывая связей с Россией и Китаем.