Сербия в мае проведет совместные военные учения со странами НАТО. Об этом глава государства Александр Вучич объявил на презентации национальной стратегии «Сербия 2030». При этом он подчеркнул, что республика не забыла о бомбардировках Югославии и сохранит нейтралитет.

«В мае будут учения с НАТО, американцами, <…> со всеми, потому что это способствует сохранению мира и стабильности, обеспечению безопасности нашей страны. Но надо четко сказать: Сербия ревностно сохраняет свой военный нейтралитет и строит хорошие отношения со всеми. 1999 год мы не можем забыть и никогда не забудем, но жизнь идет дальше, и у нас есть обязанности», — сказал Вучич.

Президент подчеркнул, что для Сербии военный нейтралитет остается незыблемым приоритетом вне зависимости от внешнего давления — и не изменится в ближайшие десять лет. При этом страна намерена развивать тактические и стратегические отношения с НАТО, не разрывая традиционных связей с Россией и Китаем, добавил он.

«Мы больше не можем позволить себе быть жертвой чьих-либо нападений», — подчеркнул президент.

Слова об учениях прозвучали в контексте масштабной презентации стратегии «Сербия 2030», которая охватывает одиннадцать направлений — от здравоохранения и образования до энергетики и искусственного интеллекта.

Общий объем капитальных вложений до 2030 года оценивается в 17 миллиардов евро, до 2035-го — в 48 миллиардов. Первый и главный приоритет плана, как особо подчеркнул Вучич, — мир и стабильность. «Это единственная гарантия. Иначе мы с невероятной легкостью стали бы добычей», — сказал он.

Идею совместных учений поддержал и министр обороны Сербии Братислав Гашич. На встрече с командующим Объединенными силами НАТО в Неаполе адмиралом ВМС США Джорджем Викоффом он особо отметил, что сотрудничество с альянсом возможно только при безусловном сохранении нейтрального статуса страны.

В 1999 году страны НАТО в рамках операции «Союзная сила» атаковали Югославию, в состав которой входила Сербия, подвергнув ее бомбардировкам на протяжении 78 дней. Альянс действовал без санкции Совбеза ООН, официальной целью провозглашалось прекращение этнических чисток в Косово. Удары наносились по военной и гражданской инфраструктуре: были разрушены мосты, заводы, электростанции, телецентр в Белграде. По различным оценкам, погибло до 2,5 тыс. мирных жителей. Позднее Югославия распалась, а в 2008 году Косово провозгласило независимость при поддержке западных стран — Сербия не признает этого до сих пор и считает регион своей территорией.

Официально Белград расценивает бомбардировки 1999 года как агрессию и нарушение международного права. Этим частично объясняется многовекторность внешней политики, которой республика давно придерживается: речь идет о том, что диалог с НАТО и ЕС у государства существует наравне с партнерством с Москвой и Пекином.

Кроме того, Сербия придерживается военного нейтралитета, который был закреплен резолюцией еще в 2007 году. Тогда же делегация сербской Скупщины (парламента страны) в Парламентской ассамблее НАТО получила статус ассоциированного члена — промежуточный формат, позволяющий участвовать в диалоге без вступления в альянс.

Вучич уточнил, что нынешний курс — не противоречие, а осознанная стратегия: «Мы должны укреплять армию и сотрудничать со всеми».

Глава республики добавил, что в современном мире никто уже не стремится объяснять причины нападения — и атакует без предупреждения, например, просто «встав не с той ноги». По его оценке, ООН утратила авторитет, международное право де-факто не работает, а выживание малых государств зависит исключительно от собственной военной силы и гибкости.

Расходы Сербии на армию и полицию, по словам президента, уже превышают 2,5% ВВП, а за последние три месяца были подписаны военные контракты на поставку вооружения и техники на сумму свыше 6 млрд евро.

Отдельно Вучич анонсировал открытие первого в стране завода по производству боевых дронов — оно запланировано на конец апреля. В перспективе Сербия намерена создать «цифровую армию» по образцу израильской, добавил он.

Также сербский лидер заявил, что сейчас наступили времена крупных конфликтов, которые будут возобновляться после кратких перерывов.

«Американцы уничтожат всю военную инфраструктуру и архитектуру Ирана. Иранцы — храбрый народ, они будут бороться, сохраняя свою территориальную целостность. Эта борьба будет продолжаться, но в какой-то момент станет ясно, чья сила доминирует, и придется достичь какого-то перемирия и условного мира. И это только начало конфликта. Не с Ираном, а во всем мире», — заявил Вучич.