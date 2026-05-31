Пентагон намерен ускорить вывод американских войск из Европы и представит союзникам по НАТО эти планы уже в июне. Как сообщает немецкая газета Welt am Sonntag, Вашингтон не намерен давать Европе длительный переходный период и хочет, чтобы союзники как можно быстрее взяли на себя основную ответственность за оборону континента.

По данным издания, окончательные планы по сокращению военного присутствия США в Европе будут представлены на так называемой Конференции НАТО по определению источников сил (Force Sourcing Conference) в июне 2026 года. На этой встрече американская сторона официально проинформирует союзников, какие именно военные возможности она больше не будет предоставлять другим странам альянса или предоставит лишь в ограниченном объеме.

Решение об ускорении вывода войск последовало за майским объявлением о планах вывести 5 тысяч военнослужащих из Германии, где дислоцировано около 35 тысяч американских военных — больше, чем в любой другой европейской стране.

Непосредственным толчком к этому решению стал публичный конфликт между президентом США Дональдом Трампом и канцлером Германии Фридрихом Мерцем по поводу войны с Ираном. Мерц позволил себе критические замечания в адрес США, заявив, что Иран «унижает» американскую сторону на переговорах, после чего Белый дом объявил о сокращении контингента.

Высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности назвал недавнюю риторику немецкого канцлера «неуместной и бесполезной», добавив, что Трамп «справедливо реагирует на эти контрпродуктивные заявления».

Помимо вывода сухопутных войск, сокращения могут коснуться и других ключевых компонентов.

США рассматривают возможность вывода трети истребителей, предназначенных для защиты Европы, а также стратегических бомбардировщиков, военных кораблей и подводных лодок. Кроме того, была заморожена договоренность о размещении в Германии крылатых ракет Tomahawk и гиперзвуковых ракет Dark Eagle, достигнутая еще при администрации Джо Байдена в 2024 году.

Военный эксперт Карло Масала назвал это решение более серьезным ударом по безопасности Европы, чем сам вывод войск, поскольку оно создает «важный пробел в возможностях сдерживания России».

Освобождающиеся ресурсы планируется перебросить в Индо-Тихоокеанский регион для сдерживания Китая в вопросах, связанных с Тайванем. Госсекретарь США Марко Рубио уже анонсировал изменения на министерской встрече НАТО в Швеции.

«Внутри альянса всем известно, что присутствие американских войск в Европе будет скорректировано. Я не говорю, что они будут в восторге, но они, безусловно, в курсе», — заявил глава Госдепа журналистам.

В самой Германии реакция на американские планы оказалась неоднозначной. Аналитики предупреждают, что поспешный вывод войск без должной подготовки со стороны ЕС создаст «дыру в сдерживании» России, особенно в свете наличия у нее ракет «Искандер» в Калининграде. Некоторые немецкие политики, напротив, призвали извлечь из сложившейся ситуации урок и ускорить создание независимой европейской оборонной системы.