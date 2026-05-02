Вашингтон отзывает из Германии 5 тыс. военнослужащих, передислоцируя их в Соединенные Штаты и другие страны. Об этом заявили в Пентагоне, добавив, что процесс завершится в течение 6-12 месяцев.

Как отметил в разговоре с Reuters высокопоставленный чиновник Пентагона, недавняя риторика ФРГ была «неуместной и бесполезной».

«Президент [США Дональд Трамп] справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания», — добавил собеседник агентства.

Министерство войны также отменяет план, разработанный при администрации предыдущего главы Белого дома Джо Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.

«Это решение [о выводе войск] принято после тщательного анализа дислокации войск департамента в Европе и с учетом потребностей театра военных действий и условий на местах», — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Иран «унизил» США, добавив, что «у американцев тоже явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах». В ответ на это Трамп посоветовал Мерцу больше времени уделять прекращению военного конфликта на Украине, «где он оказался совершенно неэффективным», и восстановлению «разрушенной» Германии.

«Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Как отмечает газета The New York Times, даже если Пентагон выведет из Германии 5 тыс. военнослужащих, страна все равно будет принимать второй по величине в мире контингент американских войск, насчитывающий более 30 тыс. человек, уступая только Японии.