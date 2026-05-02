Вашингтон отзывает из Германии 5 тыс. военнослужащих, передислоцируя их в Соединенные Штаты и другие страны. Об этом заявили в Пентагоне, добавив, что процесс завершится в течение 6-12 месяцев.
Как отметил в разговоре с Reuters высокопоставленный чиновник Пентагона, недавняя риторика ФРГ была «неуместной и бесполезной».
«Президент [США Дональд Трамп] справедливо реагирует на эти контрпродуктивные замечания», — добавил собеседник агентства.
Министерство войны также отменяет план, разработанный при администрации предыдущего главы Белого дома Джо Байдена, по размещению в Европе артиллерийского подразделения, оснащенного ракетами.
«Это решение [о выводе войск] принято после тщательного анализа дислокации войск департамента в Европе и с учетом потребностей театра военных действий и условий на местах», — сообщил представитель Пентагона Шон Парнелл.
Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц сказал, что Иран «унизил» США, добавив, что «у американцев тоже явно нет по-настоящему убедительной стратегии на переговорах». В ответ на это Трамп посоветовал Мерцу больше времени уделять прекращению военного конфликта на Украине, «где он оказался совершенно неэффективным», и восстановлению «разрушенной» Германии.
«Соединенные Штаты рассматривают возможность сокращения численности войск в Германии, решение по этому вопросу будет принято в ближайшее время», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.
Как отмечает газета The New York Times, даже если Пентагон выведет из Германии 5 тыс. военнослужащих, страна все равно будет принимать второй по величине в мире контингент американских войск, насчитывающий более 30 тыс. человек, уступая только Японии.
«Многие американские военнослужащие, эвакуированные с баз на Ближнем Востоке, которые подвергались обстрелам со стороны Ирана, были переброшены в Германию. И многие раненые в войне были доставлены в ФРГ — в региональный медицинский центр Ландштуль недалеко от авиабазы Рамштайн — для лечения. Командования вооруженных сил США в Африке и Европе также базируются в Германии», — подчеркнули в NYT.