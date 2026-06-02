Проблема с дефицитом топлива в Крыму находится на контроле президента России Владимира Путина, он дал соответствующие поручения для ее решения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов 2 июня.

«Органы власти Республики Крым координируют свои действия по данному вопросу с правительством города Севастополя: бензин, поступающий на территорию полуострова, распределяется между двумя субъектами пропорционально численности населения. Ситуацию держу на контроле и лично читаю все обращения граждан.», — написал он в телеграм-канале.

В условиях проведения военной операции на Украине «не вся информация может быть размещена в публичном поле», отметил Аксенов.

Глава Крыма также рассказал, что 3 июня на официальном сайте министерства топлива и энергетики республики появится интерактивная карта. На ней можно будет в режиме реального времени находить работающие АЗС с наличием топлива в каждом муниципалитете.

Аксенов призвал крымчан и туристов сохранять спокойствие, проявлять терпение и доверять только официальным источникам информации.

1 июня в Кремле заявили, что над решением проблемы с отпуском бензина в Крыму работают «все уровни властей». «Это вопросы, которые стоят на повестке дня высоко», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков (цитата по РБК).

С конца мая в Крыму и Севастополе действуют ограничения на продажу топлива, которые власти объясняют проблемами с логистикой и усилением мер безопасности. С 31 мая бензин АИ‑95 отпускают в приоритетном порядке коммунальному и социальному транспорту, а для остальных — по талонам без ограничений по объему. Для АИ‑92 введен суточный лимит — не более 20 л в одни руки один раз в сутки. Заправка в канистры запрещена

Нормализовать ситуацию с топливом крымские власти рассчитывают в течение 30 дней. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что бензин в городе появится в свободной продаже 3 июня. «Подчеркиваю: занимать очереди с утра и стоять в очередях днем не надо», — говорится в сообщении.

Проблемы с топливом в Крыму связаны с ударами ВСУ по логистическому коридору, ведущему на полуостров, — трассе Р-280 «Новороссия», пишет телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника пресс-службы Минобороны РФ Михаила Звинчука.