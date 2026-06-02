Телефонный разговор, в ходе которого президент США Дональд Трамп, как утверждают СМИ, нецензурно отчитал израильского премьера Биньямина Нетаньяху, мог быть «ширмой» для прикрытия истинных намерений Вашингтона и Тель-Авива на Ближнем Востоке. Такое мнение высказал KP.RU подполковник запаса, доцент Московского педагогического государственного университета, исламовед Олег Макаренко.

Он выразил сомнение в том, что Трамп в нарушение всех норм приличия в дипломатии позволил себе накричать на руководителя другого государства с употреблением матерной лексики. Эксперт отметил, что разговор именно в подаче СМИ выглядит «как нервное общение двух лидеров».

«Я думаю, что американцы намеренно вывели Израиль из переговорного процесса по Ирану, чтобы таким образом развязать Тель-Авиву руки в войне с Ливаном. Этим Израиль и воспользовался», — сказал Макаренко.

Он усомнился в утверждении Трампа о том, что он остановил продвижение израильских войск вглубь Ливана, где они ведут операцию против поддерживаемого Ираном радикального движения «Хезболла». По оценке эксперта, израильская армия сама не будет двигаться дальше на Бейрут, потому что «это сулит огромные человеческие потери».

Макаренко полагает, что глава Белого дома в очередной раз хочет продемонстрировать себя как миротворца и внушает, что может заставить израильское руководство отказаться от эскалации.

По убеждению собеседника KP.RU, Трамп в самом деле заинтересован в том, чтобы договориться с Ираном о прекращении боевых действий, но Тегеран не поддастся на американо-израильские «уловки».

«Я допускаю, что в итоге стороны заключат меморандум — договор о намерениях без каких-либо обязательств. И в любой момент он может быть нарушен, поскольку пока между Ираном и США сохраняются слишком серьезные разногласия», — подытожил Макаренко.

О яростных нападках Трампа на Нетаньяху ранее сообщил портал Axios со ссылкой на источники. По словам одного из них, американский президент в какой-то момент закричал: «What the fuck are you doing?» («Что, ***** (черт возьми), ты делаешь?»). Еще раз Трамп употребил нецензурное слово, напомнив израильскому премьеру о своей поддержке во время судебного процесса по делу о коррупции против Нетаньяху.

Как объяснили собеседники портала, глава Белого дома вышел из себя из-за того, что действия Израиля в Ливане угрожали сорвать переговоры США с Ираном. Они утверждают, что Трамп был возмущен гибелью мирных жителей и «сносом целых зданий ради ликвидации одного-единственного командира „Хезболлы“».