Тактическое перемирие между США и Ираном выглядит более вероятным вариантом, чем достижение полноценного стратегического соглашения. Таким мнением поделился с NEWS.ru эксперт Центра развития гуманитарных технологий «Новая эра» Егор Зубакин.

Он назвал нереалистичной «большую сделку», о которой периодически упоминает президент США Дональд Трамп и которая предполагает частичное ослабление нефтяных санкций, а также заморозку ядерных активностей в обмен на деэскалацию вокруг Ормузского пролива.

Полное снятие ограничений политолог считает маловероятным, а стратегию «ни мира, ни войны» он назвал чересчур удобной для Вашингтона. По словам Зубакина, общее недовольство политикой Израиля предоставляет Тегерану некоторое пространство для дипломатического маневра, однако не может помешать подготовке США к новому витку давления вместо примирения.

В таких обстоятельствах расчет Ирана на то, что администрация Трампа предпочтет потере лица или дорогостоящей военной операции некий «красивый жест» не лишен логики, отметил политолог.

Такая позиция, по его словам, опирается на неверную предпосылку, так как американская сторона рассматривает санкционный режим не как дипломатический инструмент, от которого можно отказаться ради сделки, а как элемент пакетной стратегии постепенного ослабления экономики непобежденного противника.

1 июня Иран заявил, что приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников из-за военных действий Израиля на юге Ливана. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи объяснил такое решение тем, что режим прекращения огня, обсуждавшийся с США, предусматривал прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан.

Дональд Трамп, в свою очередь, отметил, что приостановка переговоров не означает возобновления атак со стороны США и выразил готовность ждать «сколько угодно». Американский лидер также отметил, что Иран «теряет целое состояние» из-за сложившейся ситуации.