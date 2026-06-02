Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, похищенного США в январе 2026 года, «сдали» венесуэльские элиты. Такое мнение экс-разведчик Андрей Безруков высказал в специальном интервью RTVI.

«Сама операция — слушайте, это цирк. Потому что до этой операции была достигнута договоренность с элитами Венесуэлы о том, что произойдет, и какие будут выстраиваться отношения и с кем между Соединенными Штатами и Венесуэлой. После этого все было решено, и, в общем, произошло обыкновенное предательство. То есть Мадуро сдали», — заявил Безруков.

3 января американский спецназ похитил в Каракасе Мадуро и его жену Силию Флорес. Их привезли в США и поместили в следственный изолятор в Бруклине. Мадуро и Флорес были предъявлены следующие обвинения:

сговор с целью наркотерроризма;

сговор по поставкам кокаина в США;

владение пулеметами и взрывными устройствами;

сговор с целью владения пулеметами и взрывными устройствами.

Политик и его жена отрицают обвинения. Мадуро называет себя военнопленным. «Я невиновен. Я порядочный человек», — заявил он в суде.

И.о. президента Венесуэлы стала Делси Родригес.