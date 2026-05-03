Президент Венесуэлы Николас Мадуро в день, когда его захватили американские военные, спрятался в шкафу, а в тюрьме читал одно из произведений Владимира Ленина. Об этом пишет El Pais со ссылкой на сына политика, депутата Национальной ассамблеи Николаса Эрнесто Мадуро Герра.

Издание отмечает, что Мадуро-младший впервые публично рассказал о ночи 3 января, когда погибли 83 человека. По словам депутата, когда в венесуэльской столице Каракас прогремели взрывы, его отец прислал голосовое сообщение: «Нико, [нас] бомбят. Пусть родина продолжает бороться, вперед».

Сын президента был уверен, что Мадуро убьют: «Он думал, что в тот день умрет. Мы все думали, что он умрет в тот день». Собеседник El Pais добавил, что он много раз пытался дозвониться до отца, но тот сбрасывал вызов, из чего депутат сделал вывод, что тот прячется.

В статье отмечается, что Делси Родригес (ныне исполняющая обязанности президента Венесуэлы) и ее брат Хорхе Родригес (спикер Национальной ассамблеи) тоже были убеждены, что президент погиб, и отказывались говорить с американскими посредниками, пока не получат подтверждение, что он жив. «Им сказали: если вы убили президента, мы не будем разговаривать с убийцами. Я сам тому свидетель», — вспоминает Мадуро Герра. Позже он сказал жене: «Я думаю, папу убили».

Впервые отец ему позвонил из американской тюрьмы 5 февраля — через месяц и два дня после вторжения США. Мадуро содержится в Столичном исправительном центре Бруклина — единственной федеральной тюрьме в Нью-Йорке, ему положено 510 минут телефонных разговоров в месяц.

По словам Мадуро-младшего, первые месяцы отец провел в одиночной камере. Позже правительство Венесуэлы договорилось с американской стороной об улучшении условий, и Мадуро перевели в общую зону, где он смотрит телевизор вместе с другими заключенными. Там президент познакомился с рэпером Tekashi 6ix9ine.

В тюрьме Мадуро, как утверждает его сын, ежедневно и «одержимо» читает Библию. «Выучил наизусть. Цитирует нам какие-то безумные стихи», — рассказывает собеседник El Pais. По его словам, президент Венесуэлы «никогда таким не был, но теперь в звонках он иногда сразу начинает: “Ты должен послушать Матфея 6:33. И Коринфянам 3. И Псалом 108”». Депутат отметил, что некоторые тексты, присланные отцом из тюрьмы, больше напоминают проповеди.

Всего Мадуро прочитал в тюрьме около 60 книг, в их числе были: собрание сочинений Симона Боливара, Конституция Венесуэлы, произведения, посвященные истории США, труды колумбийского писателя Габриэля Гарсиа Маркеса, а также «Государство и революция» Владимира Ленина. Мадуро-младший сообщил, что венесуэльский лидер говорит с ним не только о политике, но еще о семье, еде и футболе: например, он «был зол», когда 14 апреля «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов.

Об аресте Мадуро-старшего сын знает только то, что ему рассказали. Долгое время в СМИ звучала версия, что президент бежал в бронированное убежище и был схвачен в последний момент, но собеседник El Pais раскрыл тайну: «Это убежище было деревянным шкафом». Он добавил, что отца схватили, когда тот по «инстинкту самосохранения» пытался забраться в шкаф: дверь разнесли выстрелом, а затем сломали ему колено ударом.

Американская военная операция застала Мадуро врасплох, уточняется в статье. Источники El Pais, знакомые с деталями той ночи, говорят, что венесуэльский лидер недооценил угрозу и просчитался с намерениями противника.

«Мы готовились к наземному вторжению. Президент был готов погибнуть в бою, при бомбардировке — это было очевидно. Но что его возьмут живым — нет», — сказал один из его соратников.

«Он не слышал доводов, а когда захотел уступить, приказ [американским военным] уже был отдан», — добавил другой собеседник.

5 января — через два дня после ареста — сотни американских дронов заполнили небо Каракаса. По данным источников El Pais, они направлялись к ключевым точкам столицы, где находились политические наследники Мадуро: зависали у окон, добрались до президентского дворца, где Делси Родригес в тот же день принимала полномочия временного президента. Дроны сбивали, но в городе была паника, так как никто не понимал их цели, рассказал Мадуро Герра.

Что будет дальше с Мадуро-старшим, пока не ясно. Ему предъявлены обвинения по четырем статьям, в том числе в наркотерроризме и незаконном хранении оружия. Его защиту ведет американский адвокат Барри Поллак, в свое время представлявший интересы Джулиана Ассанжа.

Венесуэле удалось добиться снятия американского блокирования оплаты защиты: теперь государство может финансировать адвокатов президентской четы вместо назначения адвоката по делу. «Папа не имеет денег, счетов, подставных лиц — ничего. Было бы абсурдно говорить, что он жил плохо, но единственная собственность папы — это квартира, которую он купил еще депутатом вместе с Силией [Флорес, женой Мадуро]», — настаивает сын Мадуро, несмотря на обвинения отца в коррупции.