Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес устроила чистки в политических, родственных и бизнес-кругах бывшего лидера страны Николаса Мадуро, свергнутого в результате операции США. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

Задержания и увольнения происходят без публичных объяснений, но часто с одобрения, а иногда и по настоянию Белого дома, утверждают близкие к правительству Родригес источники газеты.

За три месяца и. о. президента сменила 17 министров, назначила новых военных командиров и дипломатов. Она курировала задержание не менее трех бизнесменов, связанных с Мадуро, уволила нескольких его родственников и лишила большую часть семьи экс-лидера доступа к нефтяным контрактам.

В марте с поста был смещен министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес, некогда один из самых влиятельных людей в стране. Он получил менее значимую должность министра сельского хозяйства.

Сын Мадуро от первого брака Николас Мадуро Герра и сын бывшей первой леди Венесуэлы Йоссер Гавидия Флорес отстранены от выгодных деловых сделок с государством. Постов лишились генпрокурор Тарек Уильям Сааб и куратор правительственной программы по возвращению венесуэльских мигрантов Камилла Фабри.

Мужа Фабри — миллиардера и друга Мадуро Алекса Сааба — задержали, предварительно лишив должности министра промышленности. Власти США и Венесуэлы ведут переговоры о его дальнейшей судьбе и возможной экстрадиции в Соединенные Штаты.

По словам источников NYT, американские чиновники оказывали давление на Делси Родригес, чтобы она начала преследование Сааба и других бизнесменов, приближенных к семье Мадуро.

Из старой гвардии экс-президента должность в правительстве сохранил только министр внутренних дел Диосдадо Кабельо. Газета отмечает, что в прошлом он конфликтовал с Делси Родригес и разыскивается американскими властями по обвинению в торговле наркотиками. Чтобы удержаться у власти, Кабельо «сменил имидж, превратившись из питбуля правящей партии в патриотичного гаранта стабильности», пишет NYT.

Вместо союзников Мадуро Родригес назначила собственных сторонников и близких к себе бизнесменов, одновременно открыв американским инвесторам доступ к нефтяной и горнодобывающей промышленности Венесуэлы, сообщает NYT. Некоторые кандидатуры на замену были согласованы с администрацией США, говорят источники издания.

Газета называет происходящие кадровые перестановки крупнейшим за последние десятилетия перераспределением власти в Венесуэле. В сочетании с принятием новых законом и сотрудничеством с США это меняет облик страны и управление ее запасами нефти — одними из крупнейших в мире, рассуждает NYT.

Однако изменения не привнесли больше прозрачности и плюрализма в правительство республики, которое осталось авторитарным, резюмирует издание. Венесуэльская оппозиция считает, что вместо возвращения страны к демократии Родригес укрепляет свою власть.

Руководство «под дулом пистолета»

Более десятка собеседников NYT из числа друзей, соратников и деловых партнеров Мадуро признались, что опасаются репрессий. Некоторые из них заявили, что с момента свержения экс-лидера за ними следила тайная полиция, другие рассматривают возможность эмиграции и стараются не появляться в Каракасе.

Ближайшее окружение Мадуро не было готово к тому, что после вторжения США правительство Венесуэлы возглавит один из сторонников экс-лидера.

«План всегда заключался в том, что падут либо все, либо никто», — заявил один из высокопоставленных чиновников Мадуро.

Кажущаяся легкость, с которой американские военные захватили экс-президента на тщательно охраняемой военной базе, усилила подозрения в том, что Мадуро был предан людьми, извлекшими из этого выгоду, пишет NYT.

Хотя доказательств осведомленности Родригес о планах Вашингтона по свержению Мадуро нет, недоверие внутри правящей партии не ослабевает, отмечается в статье.

Несколько высокопоставленных венесуэльских чиновников и представителей правительства сравнили положение Делси Родригес с управлением страной «под дулом пистолета»: после захвата Мадуро администрация США грозилась снова атаковать Венесуэлу, если новое руководство откажется сотрудничать.