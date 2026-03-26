Президент Венесуэлы Николас Мадуро, которого обвиняют в наркотерроризме, должен вновь предстать перед судом 26 марта. После похищения спецслужбами США в начале января политик и его жена Силия Флорес содержатся в следственном изоляторе в Бруклине. Впрочем, дело может принять неожиданный поворот и вовсе прекратиться, так как Мадуро и его супруга не могут заплатить за адвоката из своего кармана, а правительству Венесуэлы запретили это делать. Подробнее — в материале RTVI.

Одинокий в изоляторе

Арестованный Мадуро впервые предстал перед судом 5 января — буквально спустя пару дней после своего похищения из Венесуэлы. Тогда ему предъявили обвинения в:

сговоре с целью наркотерроризма;

сговоре по поставкам кокаина в Соединенные Штаты;

владении пулеметами и разрушительными устройствами;

сговоре с целью владения пулеметами и разрушительными устройствами.

Если «украденного» президента Венесуэлы признают виновным, Мадуро может остаться за решеткой до конца жизни. Сам политик не признал обвинения, как и его жена. Также Мадуро назвал себя «военнопленным», настаивая, что остается президентом Боливарианской республики.

«Я невиновен. Я невиновен. Я порядочный человек. Я по-прежнему президент своей страны», — заявил Николас Мадуро во время заседания в федеральном суде Манхэттена.

Следующее заседание должно было состояться 17 марта, но все пошло не по плану, так как возник процессуальный спор. При этом Мадуро до сих пор остается в следственном изоляторе в Бруклине, Нью-Йорк. Свергнутый венесуэльский лидер находится в одиночной камере без доступа к интернету или СМИ. Кроме того, ему разрешается говорить по телефону только с адвокатами и семьей, причем звонок не должен длиться дольше 15 минут.

В ночь на 3 января Соединенные Штаты нанесли воздушный удар по Венесуэле. Американская операция продлилась менее получаса, по итогам которой военные США смогли захватить и вывезти из страны Николаса Мадуро и его жену. Вскоре в СМИ появились фото Мадуро, которого в наручниках выводили из самолета уже на территории Соединенных Штатов. После его похищения Боливарианскую республику возглавила вице-президент Делси Родригес, которая уже успела поговорить с главой Белого дома Дональдом Трампом по телефону и выступить на инвестиционном форуме в Майами 25 марта. Арест Мадуро отразился не только на Венесуэле. Куба, которая также находится под санкциями США, столкнулась с энергетическим кризисом, так как ранее получала нефть из Боливарианской республики.

Неоплаченный адвокат

Второе слушание перенеслось на 26 марта. Предполагается, что защита Мадуро будет настаивать на прекращении дела. И причина этому — адвокат Барри Поллак.

Защитник экс-президента утверждает, что в январе Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина разрешило использовать средства Венесуэлы, чтобы оплачивать судебные издержки Мадуро. Однако потом разрешение отозвали. Прокуратура округа Нью-Йорк утверждало, что это разрешение выдали «по административной ошибке», а Мадуро может использовать свои личные средства для оплаты юридической помощи.

«OFAC отклонило просьбу ответчиков о дополнительном исключении: разрешить им оплачивать свои юридические издержки из тайного фонда, контролируемого правительством, находящимся под санкциями. Это связано с тем, что правила OFAC прямо запрещают использование средств подсанкционной организации для оплаты услуг адвокатов другого подсанкционного лица», — отметили прокуроры.

И Николас Мадуро, и правительство Боливарианской республики сейчас находятся под санкциями Соединенных Штатов, поэтому любой, кто требует оплаты, должен получить лицензию, чтобы избежать нарушения американского законодательства, пишет CNN. Адвокат Барри Поллак заявлял, что до сих пор не получил лицензию, за само это требование нарушает конституционное право Мадуро на юридическое представительство.

Арестованный венесуэльский политик и его жена настаивают, что у них нет личных средств, чтобы платить за адвоката. 20 марта сдало известно, что защита Николаса Мадуро и Силии Флорес подала ходатайство, в котором призвала прекратить уголовное дело, так как Вашингтон нарушил права обвиняемых. В документе утверждается, что супругов фактически лишают права на адвоката по выбору, которое гарантируется Шестой поправкой к Конституции, и права на надлежащую правовую защиту — Пятая поправка.

«Единственное решение — прекращение дела», — написала сторона защиты.

Второе слушание по делу Мадуро и его жены начнется в 11:00 по местному времени (18:00 по Москве).