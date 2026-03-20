Россия направила к берегам Кубы танкер с сырой нефтью, однако США быстро отреагировали и внесли остров в список стран, которым запрещено принимать российское топливо. Об этом пишут Reuters и Bloomberg.

Как сообщает The Guardian, российский танкер «Анатолий Колодкин», находящийся под санкциями США, ЕС и Великобритании и принадлежащий государственной судоходной компании «Совкомфлот», загрузил 730 тысяч баррелей сырой нефти в российском порту Приморск 8 марта.

По данным аналитической компании Kpler, отслеживающей морские перевозки, 19 марта судно находилось в восточной Атлантике и двигалось в сторону Кубы — предполагаемая разгрузка на нефтяном терминале Матансас на севере острова была запланирована на 23 марта.

Параллельно танкер Sea Horse под флагом Гонконга в конце января загрузил около 200 тыс. баррелей дизельного топлива у берегов Кипра с борта другого судна. 13 февраля он вышел из Средиземного моря и направился на запад через Атлантику. 19 марта судно находилось в северо-западной части Карибского моря, примерно в 1,5 тыс. км от кубинского побережья.

Куба остро нуждается в топливе: с 9 января страна не получала нефти — последнюю поставку тогда осуществила Мексика, вскоре прекратившая это делать под давлением США.

До этого Гавана получала венесуэльскую нефть, но это закончилось после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро американским спецназом в январе. Президент США Дональд Трамп также пригрозил ввести тарифы против любой страны, продающей топливо Кубе, заявив, что в результате его действий остров не получит «ни нефти, ни денег».

Ранее американский лидер заявил, что рассчитывает на то, что получит контроль над Кубой и сможет делать «все, что захочет», — эти слова прозвучали на фоне продолжающихся американо-кубинских переговоров о будущем страны.

Вашингтон быстро отреагировал на попытку доставить российскую сырье Гаване. 20 марта Минфин США опубликовал документ, в котором прямо запрещаются транзакции, связанные с покупкой, доставкой и разгрузкой российской нефти и нефтепродуктов для Кубы, Ирана, Северной Кореи и новых регионов России.