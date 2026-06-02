Переговоры США и Ирана продолжаются непрерывно, сообщения об их прекращении являются ложными, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Фейковые новостные сообщения о том, что Исламская Республика Иран и США перестали общаться несколько дней назад, являются ложными и ошибочными. Беседы между нами проходят непрерывно, в том числе четыре дня назад, три дня назад, два дня назад, вчера и сегодня. К чему они приведут, никто не знает, но, как я сказал Ирану: „Пора, так или иначе, заключить сделку. Вы занимаетесь этим уже 47 лет, и нельзя позволить, чтобы это продолжалось дальше!“», — говорится в сообщении.

1 июня иранское агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с США через посредников из-за ударов Израиля по югу Ливана. Тегеран обвинил Вашингтон в нарушении режима прекращения огня.

После разговора с израильским премьером Биньямином Нетаньяху Трамп объявил, что Израиль пообещал не направлять войска в Бейрут. Он также рассказал, что провел через посредников переговоры с представителями «Хезболлы», и те согласились прекратить обстрелы.