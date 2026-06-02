Ливан объявил о частичном прекращении огня между Израилем и движением «Хезболла». Как пишет агентство Reuters, это будет означать ограниченную деэскалацию конфликта.

По данным ливанского посольства в Вашингтоне, соглашение предусматривает отказ еврейского государства от ударов по Бейруту и его пригородам, а «Хезболла» прекратит взамен прекратит свои атаки по территории Израиля.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что провел переговоры с обеими сторонами.

«У меня состоялся очень продуктивный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, и никаких войск в Бейруте не будет, а все войска, которые направлялись туда, уже были развернуты обратно. Аналогично, через высокопоставленных представителей мне удалось провести очень хороший разговор с «Хезболлой», и они согласились прекратить стрельбу», — написал глава Белого дома в своей соцсети Truth Social.

1 июня агентство Tasnim сообщило, что Иран приостанавливает обмен сообщениями с Соединенными Штатами через посредников из-за израильских ударов по югу Ливана.

Глава иранского МИД Аббас Аракчи подчеркнул, что режим прекращения огня между Тегераном и Вашингтоном «без каких-либо двусмысленностей» подразумевал прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан.

После этого Трамп в разговоре с NBC News признал, что Тегеран заранее не уведомил Вашингтон о своем решении приостановить переговоры из-за Израиля и Ливана.