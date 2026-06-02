В 2025 году граждане РФ получили 618,8 тыс. шенгенских виз, следует из данных Еврокомиссии. Это на 14,2% больше, чем годом ранее (541,8 тыс.).

Число заявлений, поданных россиянами в консульствах стран Шенгенского соглашения, выросло на 12% (679,4 тыс. против 606,8 тыс. в 2024-м). Доля отказов составила 6,4% — на 1,1% меньше, чем годом ранее.

Количество выданных россиянам многократных виз уменьшилось более чем на 22% и составило 175,8 тыс против 224 тыс. годом ранее.

Россия заняла четвертое место по количеству поданных заявлений на шенгенские визы после Китая, Турции и Индии.

Всего в 2025 году страны Шенгенского соглашения получили 11,93 млн заявлений от граждан третьих стран на оформление виз. Из них были одобрены 10 млн.

Больше всего шенгенских виз выдали Франция (2,42 млн), Испания (1,42 млн), Германия (1,29 млн), Италия (948,3 тыс.), Нидерланды (621,3 тыс.) и Греция (603,6 тыс.).