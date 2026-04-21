Несмотря на ужесточение правил выдачи шенгенских виз, существуют минимум пять способов упростить этот процесс. Об этом рассказал Life.ru финансовый консультант Александр Патешман.

«Многократные визы уже давно перестали выдавать так, как раньше. Но в любом случае можно упростить себе процесс получения шенгена», — отметил эксперт.

Первый совет — правильно выбрать страну подачи, ориентируясь на статистику отказов и соблюдая правило первого въезда. Новые системы ЕС фиксируют перемещения туристов, и если маршрут не совпадает с заявленным, это может повлиять на выдачу виз в будущем, отметил собеседник издания.

Второй момент, на который стоит обратить внимание — логистика. Патешман рекомендует строить маршруты через страны с более лояльной визовой политикой и использовать лоукостеры внутри Европы, закладывая между рейсами не менее 6—7 часов запаса.

Третий пункт — подготовка всего пакета документов. Эксперт предупредил: фальшивые брони и «нарисованные» справки легко проверяются. Он советует оформлять возвратные билеты и отменяемые бронирования отелей — это снижает риски и не замораживает деньги.

Четвертый способ — объединять поездки: оформлять визу сразу на длительный срок и проводить в Европе до месяца вместо нескольких коротких визитов. Это сокращает расходы на перелеты, особенно с учетом дорогих транзитов.

Пятый и, по мнению Патешмана, наиболее эффективный способ — менять тип визы при наличии оснований.

«Если вам нужно многократно посещать Европу — например, к родственникам или к детям, которые учатся, — лучше оформлять не туристическую визу, а пригласительную или гуманитарную. В этом случае родственник делает вам приглашение. Для россиян по нетуристическим визам действуют другие критерии. Консулы в таком случае смотрят не на туризм, а на реальную связь со страной. Если есть возможность — запрашивайте такую визу», — заключил специалист.

В начале ноября 2025 года Еврокомиссия объявила, что страны ЕС больше не будут выдавать мультивизы россиянам, и им придется подавать заявку на получение новой визы для каждой поездки. Запрет не имеет обратной силы и касается только новых виз, но государства ЕС по отдельности могут применить его и к уже выданным действующим визам. При этом Австрия продолжает выдавать мультивизы вопреки указаниям Брюсселя.

Газета Politico писала, что Евросоюз может полностью прекратить выдачу шенгенских туристических виз россиянам. Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявлял RTVI, что даже в таком случае туристы из РФ найдут, где отдохнуть за рубежом.