Решение Евросоюза запретить выдачу новых шенгенских мультивиз гражданам России скажется на туризме, но есть и другие места, куда можно поехать. Об этом RTVI заявил вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин.

Еврокомиссия ранее сообщила, что россиянам больше не будут выдавать многократные шенгенские визы. Уже полученных документов это не затронет. Теперь россияне должны будут подавать новый запрос на визу каждый раз, когда захотят посетить страны ЕС.

«На самом деле, это уже не первое ограничение. Ранее был прекращен упрощенный порядок виз и повысилась их стоимость. Сейчас для большой категории россиян, прежде всего среди тех, кто едет с туристическими целями, прекращена выдача мультивиз с завтрашнего дня, то есть с 8 ноября», — рассказал Барзыкин.

Новые ограничения, напомнил он, не коснутся родственников тех россиян, которые проживают в странах ЕС, а также моряков, водителей грузового транспорта и еще некоторых категорий граждан.

«Конечно, на туризме это отрицательно скажется, потому что на каждую поездку нужно будет получать новую визу. И контроль за их выдачей будет усилен. Те визы, которые уже выданы, будут действовать, но [теперь] предоставляется право сократить срок их действия. Такие меры, как заявили представители МИД, скажем так, демонстрируют, что они не заинтересованы в наших платежеспособных туристах, потому что это дополнительные препоны для поездок», — добавил эксперт.

Турпоток в Европу сокращается, отметил Барзыкин. Например, в 2024 году было выдано около 550 тыс. шенгенских виз, что «в 10 раз меньше, чем в доковидный период».

«Помимо этого, нарушена и транспортная логистика — через третьи страны надо ехать, расчет нашими картами и платежными системами с марта 2022 года не действует. Все это, конечно, не способствует развитию туризма, в том числе для поездок россиян в Европу. Но едут туда, где нас ждут, и таких мест немало», — подчеркнул собеседник RTVI.

Сейчас тем, кто собирается ехать в Европу, остается только подавать запрос на визу на каждую поездку, уточнил Барзыкин.